Помер побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров

Черкаський журналіст Вадим Комаров, який був у комі після побиття 4 травня, помер у лікарні в ніч на четвер, 20 червня. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Томіленко зазначив, що, на думку черкаських журналістів, єдиною версією причини замаху є професійна діяльність Комарова. "Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні запитання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми", - зазначив голова Нацспілки журналістів. Томіленко додав, що НСЖУ продовжує вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів.

Нагадаємо, що Вадим Комаров йшов вулицею, коли до нього підійшов зловмисник і став завдавати працівникові ЗМІ тілесних ушкоджень. За даними поліції, зловмисник утік з місця події. Потерпілого госпіталізували у важкому стані. За фактом скоєння нападу правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження.