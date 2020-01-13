Помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас

Легендарний американський актор Кірк Дуглас помер у каліфорнійському місті Беверлі-Гіллз у віці 103 років. Про смерть актора повідомив у середу, 5 лютого, його син Майкл у соціальній мережі Facebook. Дуглас був для світу "легендою, актором золотої доби кінематографу", зазначив син покійного.

Кірк Дуглас народився в американському штаті Нью-Йорк в родині емігрантів з Російської імперії 9 грудня 1916 року. При народженні він отримав ім'я Ісер Даніелович, яке змінив під час навчання в коледжі.

Після його закінчення в 1939 році подався до Нью-Йорка, де вступив до Американської академії драматичного мистецтва. Під час Другої світової війни служив в Тихоокеанському флоті ВМС США.

Після служби почав грати в театральних постановках і зніматися в рекламі. Його дебютом у кіно стала драма "Дивна любов Марти Айверс" Льюїса Майлстоуна 1946 року. За більш ніж 60-річну кар'єру Дуглас знявся в більш ніж 80 фільмах. Серед кінокартин з його участю - "20 тисяч льє під водою" Річарда Флейшера, "Жага до життя" Вінсента Міннеллі, яка принесла Дугласу премію "Золотий глобус" за роль Вінсента Ван Гога, а також "Стежки слави" і "Спартак" Стенлі Кубрика.

1996 року Дуглас отримав почесний "Оскар" за "50 років творчих і моральних зусиль у кінематографічному співтоваристві", а в 2001-му - почесного "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю.

2014 року він видав збірку своїх мемуарів, що містила фотоматеріали, а також поетичні та прозові тексти, нагадує агенція новин KNA.