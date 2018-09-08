Помер колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер у понеділок, 17 червня, після того, як йому стало погано під час судового засідання, повідомив державний телеканал країни. За його даними, 67-річний Мурсі впав під час судового засідання у справі щодо обвинувачення в шпигунстві. Інформацію про смерть Мурсі підтвердили в безпекових колах Єгипту.

"Він виступав перед суддею протягом 20 хвилин, потім йому стало погано і він втратив свідомість. Його швидко доправили до лікарні, де він помер", - зазначив представник суду, цитує агенція AFP.

Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом. У 2012 році від обійняв пост після повалення влади Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни" - масових протестів у низці країн Північної Африки та Близького Сходу.

Утім, на посаді пов'язаний з "Братами-мусульманами" політик пробув лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Згодом на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок було скасовано наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників експрезидента - стратили. Ще понад 40 тисяч прибічників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.