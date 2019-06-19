 Поліція Харківщини розслідує перейменування проспекту Жукова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Поліція Харківщини розслідує перейменування проспекту Жукова

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження через рішення міської ради перейменувати проспект Петра Григоренка на Георгія Жукова.

2 червня група активістів, які пікетували з'їзд партії Довіряй справам та знесли бюст Жукову

2 червня група активістів, які пікетували з'їзд партії "Довіряй справам" та знесли бюст Жукову

Правоохоронці Харківщини розслідують законність дій депутатів Харківської міської ради, які напередодні проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

DW.COM

Українська поліція порушила кримінальне провадження через повалення погруддя маршала СРСР Георгія Жукова в Харкові. (03.06.2019)

Активісти в Харкові влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії "Довіряй справам" та повалили погруддя маршала Жукова біля Палацу спорту. (02.06.2019)

В опублікованому у четвер, 20 червня, повідомленні зазначається, що напередодні до них надійшло звернення від депутата Харківської міської ради, чиє ім'я правоохоронці не називають. Цей депутат вважає, що у прийнятті рішення про повернення проспекту попередньої назви імені радянського маршала можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, "пов'язаного із поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Скандал із Жуковим у Харкові

Нагадаємо, 2 червня група активістів, які пікетували з'їзд партії "Довіряй справам", влаштували "коридор ганьби" для учасників з'їзду, а також знесли бюст Жукову, який перебував у декількох сотнях метрів від місця проведення партз'їзду. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам'ятник буде відновлений найближчим часом.

19 червня Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Того ж дня віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що Кабмін звернеться в правоохоронні органи для перевірки законності  рішення Харківської міськради.

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