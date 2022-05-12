 Поліція ФРН заявляє, що попередила теракт у школі Ессена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2022

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Новини

Поліція ФРН заявляє, що попередила теракт у школі Ессена

Німецькі правоохоронці підозрюють 16-річного підлітка у підготовці атаки на школу в Ессені. У його квартирі виявили матеріали для виготовлення бомб та правоекстремістські твори.

Поліція обшукує середню школу в Ессені

Поліція обшукує середню школу в Ессені

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія поліція затримала 16-річного підлітка за підозрою у підготовці нападу на школу в місті Ессен. Як заявив у четвер, 12 травня, земельний міністр внутрішніх справ Герберт Реул (Herbert Reul), під час нічного обшуку в квартирі хлопця виявили матеріали для виготовлення бомб, а також велику кількість правоекстремістських, антисемітських і антимусульманських творів.

"Обшук показав, що підозрюваний мав серйозні психічні проблеми та суїцидальні думки", - цитує Реула агенція AP.

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За даними поліції, підліток міг готувати напад на школу Don-Bosco-Gymnasium, де він нині навчається, або іншу місцеву школу, яку він раніше відвідував - Realschule am Schloss Borbeck.

Невдовзі після затримання хлопця поліція розпочала масштабну операцію і обшуки у вищезгаданих школах. У навчальних закладах не знайшли вибухівку чи матеріали для неї. Поліція, ймовірно, "запобігла кошмару", цитує Реула агенція dpa.

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Його допитують та розпочато розслідування щодо терористичних актів.

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