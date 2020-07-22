 Поліція посилить патрулювання в дев′яти регіонах України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2020

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Поліція посилить патрулювання в дев'яти регіонах України

Після захоплення заручників у Луцьку у поліції заявили, що посилять патрулювання у дев'яти регіонах України. Вони патрулюватимуть громадські місця, де може перебувати значна кількість людей.

Поліція оголосила про посилення патрулювання в дев'яти регіонах України

Поліція оголосила про посилення патрулювання в дев'яти регіонах України

Співробітники поліції посилять патрулювання в дев'яти регіонах країни, повідомила пресслужба Національної поліції України увечері у вівторок, 21 липня.

"Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Крім того, на в'їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости. 

"Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи, як перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду, перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час", - розповіли у Нацполіції.

Зазначається, що особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки,  ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.

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Захоплення автобусу із заручниками у Луцьку

Напередодні вранці чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами, при собі він мав вибухівку і зброю. Він поширив свої вимоги до політиків та інших діячів у соцмережах. Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я. Згодом зловмисник звільнив вагітну, жінку похилого віку і підлітка. Після цього в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що звільнення заручників відбулося після того, як президент поспілкувався зі зловмисником. Одночасно з цим Зеленський виклав на своїй офіційній сторінці у Facebook коротке відео, на якому закликає усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Як повідомлялося, таким чином український президент виконав вимогу нападника. Згодом відео зі сторінки Зеленського у Facebook було видалено.

Ввечері того ж дня правоохоронці затримали нападника і звільнили усіх заручників. Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що у зловмисника були спільники, зокрема, у Харкові.

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