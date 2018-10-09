 Поліція Мюнхена перевіряє обставини вандалізму на могилі Степана Бандери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Поліція Мюнхена перевіряє обставини вандалізму на могилі Степана Бандери

Генконсульство України в Мюнхені звернулось до поліції з проханням відреагувати на публікацію відео у YouTube, де з хреста на могилі Бандери зривають прапор України.

Могила Степана Бандери у Мюнхені

Могила Степана Бандери у Мюнхені

Поліція Мюнхена проводить перевірку ймовірного акту наруги над могилою Степана Бандери з боку британського пропагандиста Грема Філіпса. Як уточнили DW у прес-службі мюнхенської поліції у вівторок, 16 жовтня, за результатами перевірки інциденту буде ухвалене рішення щодо можливого порушення кримінальної справи. Згідно з Кримінальним кодексом Німеччини плюндрування могили вважається злочином, за який передбачається покарання у вигляді грошового штрафу або позбавлення волі до трьох років.

Британський громадянин Грем Філіпс, відомий антиукраїнськими провокаціями і пропагандистськими сюжетами, оприлюднив 15 жовтня на каналі Youtube відео, де він зриває український прапор з хреста на могилі і прикріплює напис "Тут похований український нацист Степан Бандера". Українські дипломати у Німеччині звернулися до правоохоронців із проханням відреагувати на цей акт вандалізму.

"У зв’язку із великим суспільним резонансом та численними запитами ЗМІ щодо здійснення громадянином Великобританії Гремом Філіпсом акту вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені інформуємо, що 15 жовтня генконсульство невідкладно зв’язалося з управлінням поліції Мюнхена з інформацією про зазначений інцидент та проханням про відповідне реагування, в результаті чого було відкрито справу та здійснено необхідні оперативно-слідчі та процесуальні дії", - йдеться на Facebook сторінці генерального консульства України в Мюнхені.

Лідер Організації українських націоналістів (ОУН) та ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера був вбитий агентом КДБ Богданом Сташинським 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. Могилу очільника ОУН на цвинтарі Вальдфрідхоф неодноразово намагались спаплюжити. 

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