 Поліція кваліфікувала стрілянину в мечеті біля Осло як ″спробу теракту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Новини

Поліція кваліфікувала стрілянину в мечеті біля Осло як "спробу теракту"

Чоловік вчинив стрілянину в мечеті біля Осло, внаслідок чого було поранено одну людину. Поліція кваліфікувала інцидент як "спробу теракту".

Поліція та медики біля мечеті

Поліція та медики біля мечеті

Поліція Норвегії кваліфікувала скоєну у суботу, 10 серпня, стрілянину в мечеті як "спробу теракту". Чоловік зайшов у мечеть у містечку Берум поблизу Осло і почав стріляти. Нападник поранив одну людину, згодом його збив з ніг один з відвідувачів мечеті та заарештувала поліція.

Імам мечеті розповів, що в момент нападу в ній були троє людей. За його словами, нападником був молодий білий чоловік, одягнений в чорний одяг, у шоломі та бронежилеті, повідомляє агентство AFP.

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У поліції заявили, що нападник діяв самостійно. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про молодого чоловіка норвезького походження, який живе в околицях.

"Розслідування показало, що нападник має праві екстремістські погляди", - цитує агенція dpa речника поліції Осло. Він додав, що підозрюваний вже був відомий поліції, але його не можна було охарактеризувати як особу, яка має "кримінальну історію". Чоловіка взяли під варту, йому висунули підозри у вбивстві та замаху на вбивство.

Після стрілянини поліція провела обшуки у будинку в Берумі. Під час них правоохоронці знайшли тіло молодої жінки, пов’язаної з підозрюваним. Слідчі вважають її смерть підозрілою та припускають, що її було вбито.

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