 Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, доправили до поліцейського відділку. При затриманні ніхто не постраждав, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міст Метро, Київ, Україна

Міст Метро в Києві (фото з архіву)

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Затриманого доправили до поліцейського відділку. Ніхто не постраждав, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в середу, 18 вересня.

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Затриманий - колишній військовослужбовець. Раніше в нього вже вилучали вибухівку. Жодних чітких вимог чоловік не висував. Правоохоронцям вдалося затримати його без пострілів. Автомобіль затриманого оглядають вибухотехніки, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Через проведення спецоперації в районі мосту Метро правоохоронці перекривали міст. Водночас Святошинсько-Броварську лінію Київського метрополітену (М1, "червону") перевіряли на мінування після анонімного дзвінка.

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