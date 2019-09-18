Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Затриманого доправили до поліцейського відділку. Ніхто не постраждав, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в середу, 18 вересня.

Затриманий - колишній військовослужбовець. Раніше в нього вже вилучали вибухівку. Жодних чітких вимог чоловік не висував. Правоохоронцям вдалося затримати його без пострілів. Автомобіль затриманого оглядають вибухотехніки, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Через проведення спецоперації в районі мосту Метро правоохоронці перекривали міст. Водночас Святошинсько-Броварську лінію Київського метрополітену (М1, "червону") перевіряли на мінування після анонімного дзвінка.