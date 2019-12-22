Поліція Гонконгу затримала сотні учасників новорічної акції протесту

Новорічна акція протесту в Гонконгу завершилася сутичками демонстрантів з поліцією та затриманням багатьох учасників акції. За даними поліції Гонконгу, у середу, 1 січня, було затримано близько 400 мітингарів, передає агенція новин dpa.

Акція була узгоджена з владою й розпочалася мирно. Однак згодом місцями дійшло до сутичок між мітингарями та правоохоронцями. Чимало учасників акції, які вступили в сутички з поліцією, були в балаклавах. Ці мітингарі жбурляли в правоохоронців пляшки із запальною сумішшю, споруджували на вулицях барикади, а також трощили деякі магазини, філіали мережі кав'ярень Starbucks та банку HSBC, яким закидають тісні зв'язки з урядом у Пекіні, повідомляє кореспондент агенції новин AFP.

У відповідь на дії агресивно налаштованих демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ, перцевий спрей та водомети. Багатьом затриманим поліція закидає такі правопорушення як участь у "незаконному зібранні" та "володіння зброєю".

Організатори кажуть про понад мільйон учасників

За даними організаторів акції, цього разу на вулиці Гонконгу вийшли понад мільйон людей. Натомість у поліції стверджують, що кількість демонстрантів не перевищувала 60 тисяч осіб. Таку оцінку з боку поліції представники організаторів мітингу назвали "занадто сміховинною".

Як повідомлялося, 31 грудня влада Гонконгу з "міркувань безпеки" вперше за десятиріччя скасувала традиційний феєрверк у бухті Вікторія. У центрі китайської автономії встановили бетонні блоки, втім це не зупинило демонстрантів. Деякі з них ще вдень ходили на мосту з плакатами, на яких написали заклики продовжувати демонстрації проти влади в 2020 році.

Нагадаємо, в Гонконгу з весни тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.