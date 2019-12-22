Поліція Гонконгу затримала сотні учасників новорічної акції протесту
Мирна демонстрація в Гонконгу переросла в сутички між мітингарями та поліцією, внаслідок чого влада наказала припинити дозволену раніше акцію. Повідомляється про затримання близько 400 осіб.
Новорічна акція протесту в Гонконгу завершилася сутичками демонстрантів з поліцією та затриманням багатьох учасників акції. За даними поліції Гонконгу, у середу, 1 січня, було затримано близько 400 мітингарів, передає агенція новин dpa.
Акція була узгоджена з владою й розпочалася мирно. Однак згодом місцями дійшло до сутичок між мітингарями та правоохоронцями. Чимало учасників акції, які вступили в сутички з поліцією, були в балаклавах. Ці мітингарі жбурляли в правоохоронців пляшки із запальною сумішшю, споруджували на вулицях барикади, а також трощили деякі магазини, філіали мережі кав'ярень Starbucks та банку HSBC, яким закидають тісні зв'язки з урядом у Пекіні, повідомляє кореспондент агенції новин AFP.
У відповідь на дії агресивно налаштованих демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ, перцевий спрей та водомети. Багатьом затриманим поліція закидає такі правопорушення як участь у "незаконному зібранні" та "володіння зброєю".
За даними організаторів акції, цього разу на вулиці Гонконгу вийшли понад мільйон людей. Натомість у поліції стверджують, що кількість демонстрантів не перевищувала 60 тисяч осіб. Таку оцінку з боку поліції представники організаторів мітингу назвали "занадто сміховинною".
Як повідомлялося, 31 грудня влада Гонконгу з "міркувань безпеки" вперше за десятиріччя скасувала традиційний феєрверк у бухті Вікторія. У центрі китайської автономії встановили бетонні блоки, втім це не зупинило демонстрантів. Деякі з них ще вдень ходили на мосту з плакатами, на яких написали заклики продовжувати демонстрації проти влади в 2020 році.
Нагадаємо, в Гонконгу з весни тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.
Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.
Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.