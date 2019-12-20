 Поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом

Нацполіція відзвітувала про виконання рішення про припинення діяльності гральних закладів під виглядом державних лотерей. Правоохоронці закрили 5,3 тисячі гральних закладів.

Ігрові автомати

Національна поліція України заявила, що в рамках боротьби з нелегальним гральним бізнесом припинила діяльність загалом 5300 гральних закладів. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, оприлюдненому у суботу, 21 грудня. "Тривають заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об'єктів грального бізнесу", - зазначається у заяві.

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Уряд України скасував положення, завдяки яким гральний бізнес діяв далі попри його заборону. Прем'єр Олексій Гончарук анонсував перевірки операторів державних лотерей, під чиїм прикриттям працює цей бізнес. (20.12.2019)

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Крім того, мобільні групи поліції готові реагувати на спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність. "У правопорушників вилучено 4 400 одиниць грального обладнання... Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень", - відзвітували правоохоронці.

Серед конфіскованого 29 електронних рулеток, 107 столів для гри в покер, 247 ігрових автоматів, 3 715 одиниць комп'ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп'ютерного обладнання. "За фактами заняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести до 1 жовтня до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, а парламенту - ухвалити його до грудня.

У Кабміні розраховували на 2-2,5 мільярда гривень надходжень до державного бюджету від легалізації грального бізнесу. Однак 19 грудня під час розгляду законопроєкту в першому читанні, парламент направив його на доопрацювання.

Після цього Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей. На виконання рішення уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Нацполіції з 20 грудня припинити роботу гральних клубів, закладів та лотерей.

Згодом Зеленський підтвердив зв'язок рішення уряду з провалом голосування в Раді щодо його законопроєкту.

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