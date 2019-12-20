Поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом

Національна поліція України заявила, що в рамках боротьби з нелегальним гральним бізнесом припинила діяльність загалом 5300 гральних закладів. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, оприлюдненому у суботу, 21 грудня. "Тривають заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об'єктів грального бізнесу", - зазначається у заяві.

Крім того, мобільні групи поліції готові реагувати на спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність. "У правопорушників вилучено 4 400 одиниць грального обладнання... Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень", - відзвітували правоохоронці.

Серед конфіскованого 29 електронних рулеток, 107 столів для гри в покер, 247 ігрових автоматів, 3 715 одиниць комп'ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп'ютерного обладнання. "За фактами заняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести до 1 жовтня до Верховної Ради законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, а парламенту - ухвалити його до грудня.

У Кабміні розраховували на 2-2,5 мільярда гривень надходжень до державного бюджету від легалізації грального бізнесу. Однак 19 грудня під час розгляду законопроєкту в першому читанні, парламент направив його на доопрацювання.

Після цього Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей. На виконання рішення уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Нацполіції з 20 грудня припинити роботу гральних клубів, закладів та лотерей.

Згодом Зеленський підтвердив зв'язок рішення уряду з провалом голосування в Раді щодо його законопроєкту.