 Поліція відкрила провадження через повалення погруддя Жукова в Харкові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція відкрила провадження через повалення погруддя Жукова в Харкові

Українська поліція порушила кримінальне провадження через повалення погруддя маршала СРСР Георгія Жукова в Харкові.

Повалення погруддя маршала Жукова в Харкові

Повалення погруддя маршала Жукова в Харкові

Національна поліція відкрила кримінальне провадження в зв'язку з подіями під час пікетування об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй справам", що пройшов у Харкові в неділю, 2 червня.

"Під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник (бюст маршала СРСР Георгія Жукова. - Ред.) на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп... Троє співробітників поліції, які несли службу і забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей і були доставлені в лікарню", - повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

DW.COM

Попри оголошення президентом України Володимиром Зеленським "розпуску" Верховної Ради під час інавгурації, юридичних підстав для цього поки немає, стверджують експерти. (20.05.2019)

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче перемогти на позачергових парламентських виборах, створити найбільшу фракцію і сформувати уряд. Однак ані список партії, ані її програма ще не сформовані. (29.05.2019)

Кримінальне провадження порушено за статтями про хуліганство та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 2 червня група активістів, які пікетували з'їзд партії "Довіряй справам", влаштували "коридор ганьби" для учасників з'їзду, а також знесли бюст Жукову, який перебував у декількох сотнях метрів від місця проведення партз'їзду. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що пам'ятник буде відновлений найближчим часом за рахунок коштів благодійного фонду народного депутата Віталія Хомутинника "Відродження".

Дивитись відео 02:14

Ленін під Берліном: як секретна військова база стала туристичною принадою (15.03.2019)

Аудіо й відео до теми

Ленін під Берліном: як секретна військова база стала туристичною принадою (15.03.2019)  

Також за темою

Ostukraine Krise 07.04.2014 Charkiw

У Харкові активісти повалили пам'ятник маршалу Жукову 02.06.2019

Активісти в Харкові влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії "Довіряй справам" та повалили погруддя маршала Жукова біля Палацу спорту.

Реклама

Докладно

Коментар: На Німеччину чекають великі зміни

На Німеччину чекають великі зміни

Партіям "великої коаліції" в Німеччині варто уникати скороспішних рішень, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.  

Водій вантажівки - затребувана професія у ФРН

У Німеччині бракує водіїв вантажівок

На німецькому логістичному ринку - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема зростатиме.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  