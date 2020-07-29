 Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Новини

Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції

Поліція повідомила про затримання 48 осіб під час ЛГБТ-акції у Варшаві. Протестувальники намагалися зупинити поліцейських під час арешту учасника акції.

ЛГБТ-активісти розвішували веселкові прапори на статуї у Варшаві

ЛГБТ-активісти розвішували веселкові прапори на статуї у Варшаві

Поліція Варшави у неділю, 8 серпня, повідомила про затримання напередодні 48 осіб під час ЛГБТ-акції у польській столиці. Затримані намагалися перешкодити поліцейським арештувати учасника протесту, який розвішував веселкові прапори на статуї у Варшаві. Також затриманим закидають зневажливе ставлення до поліцейського та пошкодження автомобіля правоохоронців.

Як зазначає інформагенція Reuters, учасники протесту оточили поліцейську машину в центрі Варшави, вигукуючи: "Ганьба, ганьба!". Таким чином вони намагалися зупинити автомобіль, у якому перебував затриманий активіст.

Учасники протесту зупинити автівку із затриманим всередині

Учасники протесту зупинити автівку із затриманим всередині

Члени антигомофобної групи Stop Bzdurom розповіли, що минулого тижня вони розвішували веселкові прапори на статуї Ісуса та інші пам'ятники в місті в рамках боротьби за права ЛГБТ-спільноти. Вони закликали до акції протесту у Варшаві 8 серпня.

Нагадаємо, у липні Єврокомісія відмовила у фінансуванні шести польським містам у рамках програми співпраці міст-побратимів. Раніше місцева влада цих міст ухвалила гомофобні резолюції.

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