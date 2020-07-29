Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції

Поліція Варшави у неділю, 8 серпня, повідомила про затримання напередодні 48 осіб під час ЛГБТ-акції у польській столиці. Затримані намагалися перешкодити поліцейським арештувати учасника протесту, який розвішував веселкові прапори на статуї у Варшаві. Також затриманим закидають зневажливе ставлення до поліцейського та пошкодження автомобіля правоохоронців.

Як зазначає інформагенція Reuters, учасники протесту оточили поліцейську машину в центрі Варшави, вигукуючи: "Ганьба, ганьба!". Таким чином вони намагалися зупинити автомобіль, у якому перебував затриманий активіст.

Учасники протесту зупинити автівку із затриманим всередині

Члени антигомофобної групи Stop Bzdurom розповіли, що минулого тижня вони розвішували веселкові прапори на статуї Ісуса та інші пам'ятники в місті в рамках боротьби за права ЛГБТ-спільноти. Вони закликали до акції протесту у Варшаві 8 серпня.

Нагадаємо, у липні Єврокомісія відмовила у фінансуванні шести польським містам у рамках програми співпраці міст-побратимів. Раніше місцева влада цих міст ухвалила гомофобні резолюції.

Читайте також: Президент Польщі стверджує, що його слова про ЛГБТ вирвали з контексту

Дивитись відео 12:45 Поділитись Трансгендерка-ветеранка: "Я захищала Україну, а тепер боюся про себе заявити" (31.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gCqi Трансгендерка-ветеранка: "Я захищала Україну, а тепер боюся про себе заявити" (31.07.2020)