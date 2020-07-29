Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції

Поліція повідомила про затримання 48 осіб під час ЛГБТ-акції у Варшаві. Протестувальники намагалися зупинити поліцейських під час арешту учасника акції.
Поліція Варшави у неділю, 8 серпня, повідомила про затримання напередодні 48 осіб під час ЛГБТ-акції у польській столиці. Затримані намагалися перешкодити поліцейським арештувати учасника протесту, який розвішував веселкові прапори на статуї у Варшаві. Також затриманим закидають зневажливе ставлення до поліцейського та пошкодження автомобіля правоохоронців.
Як зазначає інформагенція Reuters, учасники протесту оточили поліцейську машину в центрі Варшави, вигукуючи: "Ганьба, ганьба!". Таким чином вони намагалися зупинити автомобіль, у якому перебував затриманий активіст.
Члени антигомофобної групи Stop Bzdurom розповіли, що минулого тижня вони розвішували веселкові прапори на статуї Ісуса та інші пам'ятники в місті в рамках боротьби за права ЛГБТ-спільноти. Вони закликали до акції протесту у Варшаві 8 серпня.
Нагадаємо, у липні Єврокомісія відмовила у фінансуванні шести польським містам у рамках програми співпраці міст-побратимів. Раніше місцева влада цих міст ухвалила гомофобні резолюції.
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