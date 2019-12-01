 Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини депутата в центрі Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Новини

Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини депутата в центрі Києва

З затриманими, які напередодні стріляли в машину депутата Київської облради і вбили його трирічного сина, проводять слідчі дії, повідомили в МВС України.

Internet-Shop Migrantenschreck Verhaftung in Ungarn (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

"Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз із ними спілкуються оперативники та слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомляє вранці у понеділок, 2 грудня, міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook. Подробиці не наводяться.

На перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві ввечері 1 грудня озброєний зловмисник відкрив вогонь по автомобілю Range Rover. За даними Нацполіції Києва, нападник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини і пізніше помер. Скоєний злочин слідчі кваліфікують як умисне вбивство.  

За даними українських ЗМІ, автомобіль належав депутату Київської обласної ради, ресторатору В'ячеславу Соболєву. Згодом сам Соболєв телефоном підтвердив, що перебував за кермом Range Rover, а загиблий - його син. Невідомий обстріляв автомобіль, коли той від'їхав від ресторану Mario, власником якого є Соболєв.

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