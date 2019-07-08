Рух нових сил - українська політична партія.

Рух нових сил - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рух нових сил". "Рух нових сил" є українською політичною партією. Її лідером є Міхеіл Саакашвілі. Партію "Рух нових сил" було засновано в лютому 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.