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Політична партія "Рух нових сил"

Рух нових сил - українська політична партія.

Рух нових сил - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рух нових сил". "Рух нових сил" є українською політичною партією. Її лідером є Міхеіл Саакашвілі. Партію "Рух нових сил" було засновано в лютому 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Cуд скасував повторне жеребкування партій - ЦВК

Cуд скасував повторне жеребкування партій - ЦВК 08.07.2019

Суд підтвердив, що Центральна виборча комісія законно внесла "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" до виборчого бюлетеня без проведення жеребкування, заявили в ЦВК.

ЦВК внесла партію Саакашвілі в бюлетень під номером 22

ЦВК внесла партію Саакашвілі в бюлетень під номером 22 30.06.2019

У виборчому бюлетені партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" зареєстрована під номером 22. За партійним списком від політичної сили Саакашвілі зареєстровано 88 кандидатів у народні депутати.
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі на виборах до Ради

ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі на виборах до Ради 29.06.2019

Члени Центральної виборчої комісії України ухвалили рішення про реєстрацію кандидатів від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 липня.
Верховний суд дозволив партії Саакашвілі балотуватися на виборах

Верховний суд дозволив партії Саакашвілі балотуватися на виборах 29.06.2019

Верховний суд відхилив апеляцію ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
Понад 5800 кандидатів, 21 список та восьмеро Зеленських: ЦВК підбила підсумки реєстрації

Понад 5800 кандидатів, 21 список та восьмеро Зеленських: ЦВК підбила підсумки реєстрації 26.06.2019

Центральна виборча комісія зареєструвала списки 21 партії та понад три тисячі кандидатів, які балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах. Серед кандидатів і восьмеро однофамільців чинного президента.
ЦВК: Кандидатам від партії Саакашвілі відмовили в реєстрації

ЦВК: Кандидатам від партії Саакашвілі відмовили в реєстрації 23.06.2019

ЦВК повідомила, що позачерговий з'їзд Руху нових сил Міхеіла Саакашвілі 10 червня, на якому було затверджено виборчий список кандидатів, відбувся у порушення вимог статуту партії.
Рух нових сил оголосив список на вибори до Верховної Ради

"Рух нових сил" оголосив список на вибори до Верховної Ради 13.06.2019

Лідер партії Міхеіл Саакашвілі заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб стати народним депутатом, оскільки був відсутній в Україні з поважних причин.
Анатолій Гриценко хоче об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі

Анатолій Гриценко хоче об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі 08.06.2019

Лідери партій "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко та "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі радяться з виборцями щодо об'єднання для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України.
Партія Міхеіла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах

Партія Міхеіла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах 08.06.2019

Партія "Рух нових сил" самостійно братиме участь у позачергових парламентських виборах. Раніше її лідер Міхеіл Саакашвілі заявляв про інше.
Саакашвілі остаточно відмовився від пропозиції Кличка

Саакашвілі остаточно відмовився від пропозиції Кличка 08.06.2019

Віталій Кличко зробив "гідну пропозицію", однак ідеологія та принципи не дозволяють піти на цей союз, зазначив Саакашвілі. Його партія "Рух нових сил" не зможе взяти участь у виборах в Раду.
Кличко відповів на рішення Саакашвілі щодо очолювання партії УДАР

Кличко відповів на рішення Саакашвілі щодо очолювання партії "УДАР" 07.06.2019

Віталій Кличко заявив, що запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити свою партію "УДАР", щоб "підставити плече".
Кличко запропонував Саакашвілі очолити його партію УДАР на виборах до ВР

Кличко запропонував Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на виборах до ВР 05.06.2019

Партія "УДАР" братиме участь у позачергових парламентських виборах в Україні. Віталій Кличко планує залишитися її лідером, а її головою пропонує стати Міхеілу Саакашвілі.
Сакашвілі про кредит довіри до Зеленського, конфлікт з Порошенком та про свої помилки (відео)

Сакашвілі про кредит довіри до Зеленського, конфлікт з Порошенком та про свої помилки (відео) 31.05.2019

Міхеіл Саакашвілі заявив, що нині значно спокійніший, ніж коли бігав дахами. Одразу по приїзді в Україну Саакашвілі дав ексклюзивне інтерв'ю DW.

Повернення Саакашвілі в Україну: як це було (29.05.2019) 29.05.2019

І знову гучно, емоційно та пафосно. Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ та запевнив, що буде не з політичними опонентами воювати, а разом з новим президентом і мільйонами українців брати участь у будівництві нової України.

Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну

Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну 29.05.2019

Колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, якому президент України Володимир Зеленський напередодні повернув українське громадянство, прилетів до Києва.
Саакашвілі повертається в Україну - в Держприкордонслужбі не проти

Саакашвілі повертається в Україну - в Держприкордонслужбі не проти 28.05.2019

Міхеіл Саакашвілі підтвердив свій намір повернутися в Україну у середу - прикордонники кажуть, що він має на це право.
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