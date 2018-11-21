Політика й гроші: чи стане наступником Меркель мільйонер?

З високооплачуваної позиції в бізнесі - на високу політичну посаду та навпаки. У багатьох країнах світу це звичне явище. В США двері між бізнесом, фінансами та політикою активно відчиняються в усі боки. "США завжди були конкурентним суспільством, у якому економічний успіх призводить до того, що успішна людина - це взірець", - каже в розмові з DW історик Андреас Реддер (Andreas Rödder) з Універистету Майнца. Великою повагою економічно успішні люди користуються і в Азії. Успішна кар'єра в бізнесі там вважається багажем експертних знань та є однозначним плюсом під час побудови кар'єри політичної.

Багатій - не взірець

У Німеччині ситуація виглядає зовсім інакше. Тут концентрація та сплетіння політичної та економічної влади наражається на суспільне несприйняття. Адже вважається, що держава в особі чиновників та обраних політиків має діяти незалежно від інтересів та впливів бізнесу. "Німеччина - це країна, яка з одного боку характеризується сильною владою держави, а з іншого - потужним соціальним компонентом. У ній успішна з підприємницької точки зору і, відповідно, багата людина набагато менше вважається взірцем і навіть стає фактично проблемою", - пояснює Реддер.

Фрідріх Мерц (п) у грудні може замінити Анґелу Меркель на чолі правлячої в Німеччині партії ХДС

Це зараз може добре на собі відчути Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який прагне замінити чинну канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) на чолі Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Економічний юрист за освітою Мерц дуже довго уникав відповідей на запитання щодо доходів та статків. Робив він це, ймовірно, й для того, аби не отримати негативний образ в очах громадськості. І навіть коли він нещодавно все ж публічно визнав, що заробляє близько мільйона євро на рік, він поспішив одразу ж уточнити, що, попри це, не зараховує себе до фінансової еліти. "Коли я чую "вищий клас" чи "вищий прошарок", то уявляю собі людей, які отримали багато грошей чи фірму в спадок та можуть таким чином насолоджуватися своїм життям. Але це не про мене", - сказав він нещодавно німецьким ЗМІ.

Наскільки близько політик має бути з народом?

Фрідріх Мерц запевняє, що, попри свої доходи, знає, як живуть звичайні люди. Представниця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), глава уряду федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) у цьому сумнівається. На її переконання, з такими статками та доходами Мерц уже не є представником верхнього прошарку середнього класу, до якого він сам себе зараховує. Швезіґ наголошує, що більшість людей у Німеччині мають у своєму розпорядженні менше 2000 євро на місяць. "Вони очікують від влади, що ми діятимемо рішучіше (аби змінити їхнє життя на краще. - Ред.), і постає питання, чи ви пасуєте на цю роль", - сказала вона потенційному наступнику Меркель на чолі ХДС під час одного з ток-шоу на німецькому телебаченні.

Питання, яке, втім, не стільки стосується балансу на рахунку Фрідріха Мерца, скільки його кар'єри як політичного лобіста у фінансовій індустрії. Сьогодні 63-річний політик є консультантом кількох міжнародних концернів та обіймає посади в контрольних та наглядових органах фірм, які, можливо, були учасниками найбільшої в німецькій історії шахрайської схеми з уникнення сплати податків. Прокуратура проводить відповідні розслідування як щодо банку HSBC, так і щодо компанії з управління капіталом Blackrock. Мерц представлений у наглядових радах німецьких представництв обох. Компаніям закидають махінації з відшкодуванням податку на дохід з капіталу, які завдали державі багатомільярдних збитків.

Мерц запевняє, що до шахрайських схем жодним чином не причетний. Звинувачення стосуються того періоду, коли він ще не працював у наглядових радах, стверджує політик. "Я в цьому питанні абсолютно чистий та повністю потурбувався про прозорість, давши наглядовій раді доручення співпрацювати з прокуратурою та податковою службою", - каже він.

Фрідріх Мерц очолює наглядову раду німецького представництва компанії з управління активами Blackrock

Чиї інтереси представляє Фрідріх Мерц?

Але посада очільника наглядової ради Blackrock Німеччина, яку обіймає Мерц, проблематична не лише через скандал із податковим шахрайством. Компанія номер один із управління капіталом через біржові інвестиційні фонди (ETF) залучена до управління близько 17 тисячами підприємств у світі. Обсяг капіталу, що перебуває в управлінні компанії, становить уже майже 6,5 трильйона доларів США. Blackrock розрісся під час світової фінансової кризи, його зараховують до так званих тіньових банків.

2016 року Blackrock найняв на роботу Фрідріха Мерца. Але не завдяки його якомусь особливому досвіду в сфері управління капіталом, а через його політичні зв'язки. Задача Мерца - використовувати свої контакти з метою збільшення прибутків компанії.

Зміна ролей - чи це так просто?

Як голова наглядової ради Мерц має піклуватися про успіх своєї компанії-роботодавця. Як політик він повинен буде ставити на перший план інтереси громадян. Для цього він повинен буде відійти на дистанцію від бізнесу. Але чи це так просто і швидко? "Я сказав, що я одразу ж відмовлюся від своїх посад, якщо мене оберуть (головою партії ХДС. - Ред.). І я є і почуваюся достатньо незалежним, аби приймати політичні рішення без прив'язки до професійних задач, які стояли переді мною в минулому", - запевняє Мерц.

Загалом у Німеччині нікому не можуть заборонити йти з політики в бізнес або навпаки. Але, починаючи від 2015 року, політики мають витримати паузу після завершення роботи на державних посадах. Нинішні та колишні міністри та парламентські статс-секретарі мають чекати щонайменше рік, перед тим як почати працювати на оплачуваній роботі чи займатися іншою діяльністю поза межами державного сектора. За рішенням уряду ця примусова пауза може бути подовжена до 18 місяців - якщо федеральний уряд вважає, що інакше виникає загроза суспільним інтересам. Натомість для того, хто хоче змінити роботу з бізнесу на політику, жодних офіційних обмежень не існує.