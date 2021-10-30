Поляки в Україні - польська національна меншина на території України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "поляки в Україні". На території України, згідно з переписом 2001 року, нараховується понад 144 тисячі поляків. Найбільше представників польської національної меншини проживає у Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.