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Поляки в Україні

Поляки в Україні - польська національна меншина на території України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "поляки в Україні". На території України, згідно з переписом 2001 року, нараховується понад 144 тисячі поляків. Найбільше представників польської національної меншини проживає у Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні

МЗС відкидає звинувачення Польщі у дискримінації поляків в Україні 30.10.2021

В українському міністерстві закордонних справ заперечили дискримінацію поляків в Україні через віру, мову і свободу слова. Раніше про такі утиски поляків заявив заступник глави зовнішньополітичного відомства Польщі.

"Мовне питання" в школі: як українці навчаються в Польщі, а поляки - в Україні (22.02.2018) 22.02.2018

Обов’язково володіти державною мовою, водночас маючи право на навчання рідною мовою. І в Україні, і в сусідній Польщі це закріплено на законодавчому рівні. DW з'ясувала, як на практиці вирішують мовне питання у школах обох країн.
Коментар: Помилка України з новим законом про освіту

Коментар: Помилка України з новим законом про освіту 15.09.2017

Порошенку варто накласти вето на новий закон про освіту. Його формулювання викликають побоювання, що мови нацменшин будуть витіснені зі шкіл України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Освітні суперечки: національні меншини проти української?

Освітні суперечки: національні меншини проти української? 11.09.2017

Ухвалений в Україні закон "Про освіту" обурив представників нацменшин України. Їх підтримали дипломатичні відомства Угорщини, Румунії і Польщі. Чому саме - розібралася кореспондентка DW.
Українсько-польські відносини: личаківський рецидив

Українсько-польські відносини: личаківський рецидив 11.08.2017

Між Україною і Польщею назріває скандал через плани Варшави розмістити зображення "цвинтаря орлят" у Львові у новому паспорті. Сторони вже не вперше сперечаються про цей цвинтар - раніше виходило порозумітися.

У Львові відкривається військовий цвинтар „орлят” 24.06.2005

Польські телеканали і радіостанції у прямому ефірі транслюватимуть у п’ятницю кількагодинну урочистіть відкриття „цвинтаря орлят” у Львові.