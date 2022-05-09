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Польща

Польща - держава в Центральній Європі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Польща". Польща розташована в Центральній Європі. Державний устрій Польщі - унітарна парламентська республіка. Кількість населення становить близько 38 мільйонів осіб. Столиця - Варшава. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю 07.05.2022

Польща намагається дати відсіч спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон ЄС з боку Білорусі та будує стіну. Станом на 7 равня її протяжність склала 60 кілометрів.

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні

У Німеччині заявили про порівняні з американськими обсяги допомоги ЄС Україні 02.05.2022

З кінця січня до кінця квітня США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 10,3 мільярда євро в перерахунку, ЄС - на 12,8 млрд євро, порахував інститут IfW у Кілі.
Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС

Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС 02.05.2022

Росія вимагає платити за газ у рублях, а у Єврокомісії вважають це порушенням санкцій ЄС? У Брюсселі пояснюють, що це не зовсім так. DW відповідає на основні запитання.
Польща передала Україні танки Т-72 та бойові машини піхоти

Польща передала Україні танки Т-72 та бойові машини піхоти 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 29 квітня.
Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС 27.04.2022

Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу 27.04.2022

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
Газпром з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі

"Газпром" з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі 26.04.2022

Після відмови Варшави платити за газ у рублях російський "Газпром" повідомив про зупинення поставок газу до країни вже з 27 квітня.

Внаслідок обстрілу Харкова загинули три людини - Синєгубов

Внаслідок обстрілу Харкова загинули три людини - Синєгубов 26.04.2022

62-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини вівторка, 26 квітня.
Подоляк закликав до великоднього перемир'я у Маріуполі

Подоляк закликав до великоднього перемир'я у Маріуполі 24.04.2022

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 24 квітня.

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022) 22.04.2022

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі 15.04.2022

Президент Польщі підписав закон, яким зокрема заборонив імпорт вугілля та коксу з Росії та Білорусі, а також транзит цих енергоресурсів польською територією.
Як війна в Україні впливає на економіку Польщі

Як війна в Україні впливає на економіку Польщі 13.04.2022

Через війну в Україні у Польщі очікується погіршення економічних перспектив, зростання інфляції та можлива стагфляція. Та з іншого боку ринок праці отримає великий приплив робочої сили.
Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва

Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва 13.04.2022

До Києва їдуть лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії, аби показати підтримку українцям. У столиці в них запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
У Польщі заарештували росіянина за підозрою у шпигунстві

У Польщі заарештували росіянина за підозрою у шпигунстві 12.04.2022

За версією Служби військової контррозвідки Польщі, громадянин РФ збирав інформацію про військові частини. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.
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