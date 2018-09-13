 Польща не запросила Путіна на заходи, присвячені початку Другої світової війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Польща не запросила Путіна на заходи, присвячені початку Другої світової війни

Варшава не включила Путіна до переліку запрошених на заходи, присвячені роковинам Другої світової війни. В адміністрації президента Польщі пояснили, що керувалися "сучасним", а не "історичним" контекстом.

Політики в Польщі на річниці закінчення Другої світової війни в 2015 році

Політики в Польщі на річниці закінчення Другої світової війни в 2015 році

Польський уряд не запросив президента Росії Володимира Путіна взяти участь в заходах, приурочених до 80-х роковин початку Другої світової війни, які відбудуться у Польщі у вересні цього року. Як повідомив у понеділок, 18 березня, прес-секретар президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський, запрошення були розіслані, "керуючись сучасним, а не історичним контекстом", тому від присутності Путіна вирішено було відмовитися.

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За словами речника Дуди, запрошені на урочисті заходи до Польщі будуть лише члени Європейського Союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія), повідомляє Польське радіо.

Путін не був запрошений, навіть попри рекомендацію міністерства закордонних справ Польщі запросити його. Таку рекомендацію, зокрема, дав тодішній заступник глави польського МЗС Бартош Ціхоцький, який на початку березня став послом Польщі в Україні.

У листопаді 2018 року Путін був запрошений до Парижа на урочистості, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли німецький броненосець відкрив вогонь по польських укріпленнях на півострові Вестерплатте під Гданськом. 17 вересня армія Радянського Союзу окупувала східну частину Польщі.

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