Польща не запросила Путіна на заходи, присвячені початку Другої світової війни

Польський уряд не запросив президента Росії Володимира Путіна взяти участь в заходах, приурочених до 80-х роковин початку Другої світової війни, які відбудуться у Польщі у вересні цього року. Як повідомив у понеділок, 18 березня, прес-секретар президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський, запрошення були розіслані, "керуючись сучасним, а не історичним контекстом", тому від присутності Путіна вирішено було відмовитися.

За словами речника Дуди, запрошені на урочисті заходи до Польщі будуть лише члени Європейського Союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія), повідомляє Польське радіо.

Путін не був запрошений, навіть попри рекомендацію міністерства закордонних справ Польщі запросити його. Таку рекомендацію, зокрема, дав тодішній заступник глави польського МЗС Бартош Ціхоцький, який на початку березня став послом Польщі в Україні.

У листопаді 2018 року Путін був запрошений до Парижа на урочистості, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли німецький броненосець відкрив вогонь по польських укріпленнях на півострові Вестерплатте під Гданськом. 17 вересня армія Радянського Союзу окупувала східну частину Польщі.