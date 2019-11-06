 Польща вирішила не продовжувати контракт із ″Газпромом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща вирішила не продовжувати контракт із "Газпромом"

Польська компанія PGNiG не продовжуватиме Ямальський контракт з "Газпромом", за яким зараз отримує газ із Росії. У компанії наголосили, що диверсифікували джерела постачання газу.

Польська компанія PGNiG оголосила, що не продовжуватиме контракт з Газпромом

Польська компанія PGNiG оголосила, що не продовжуватиме контракт з "Газпромом"

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG у п'ятницю, 15 листопада повідомила російські компанії "Газпром" і "Газпром экспорт" про те, що припинить купувати в них газ після 31 грудня 2022 року за чинним контрактом. Згідно з підписаним в 1996 році так званим Ямальським контрактом, сторони зобов'язані заявити про наміри щодо подальшої співпраці за три роки до передбачуваного строку закінчення договору - 31 грудня 2019 року.

DW.COM

Президенти США та Польщі Дональд Трамп та Анджей Дуда обговорили, як перешкодити газопроводу "Північний потік-2". (24.09.2019)

На тлі боротьби проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" Польша підписала із США 20-річний контракт на купівлю зрідженого газу. (19.12.2018)

Президент PGNiG Пьотр Возняк заявив, що Польща за останні чотири роки вжила низку важливих кроків для диверсифікації джерел постачання природного газу. "Ми уклали довгострокові договори на постачання зрідженого природного газу та придбали права на розробку родовищ природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи щодо розширення системи газопроводів дає нам змогу припинити дію Ямальського контракту у встановлений раніше термін", - зазначив він, йдеться у повідомленні на сайті PGNiG.

Своєю чергою міністр фінансів та розвитку Польщі Єжи Квєцінський зазначив, що "Польща не хоче повністю відмовлятися від російського газу, однак хоче стати серйозним партнером, до якого ставляться як до рівного", цитує агентство новин dpa. За його словами, все буде залежати від фінансових умов. Польща платить одну з найвищих цін у світі за російський газ та не може собі дозволити робити так і далі, наголосив Квєцінський.

Зараз дві третини газу, що споживається Польщею, - близько 10 мільярдів кубометрів - постачається з Росії за Ямальським договором.

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)  

Також за темою

Chef von Naftogaz Ukraine Andriy Kobolyev

У "Нафтогазі" відповіли на пропозицію Путіна "обнулити" борги РФ 06.11.2019

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не збирається "обнуляти" 22 мільярди доларів боргів РФ. Коболєв додав, що не вірить у "дешевий російський газ", і нагадав, що РФ не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

Symbolbild Ukraine Gas Heizung Versorgung Kosten Preise Anstieg Protest

ЄК прагне продовження переговорів щодо транзиту російського газу Україною 05.11.2019

Єврокомісія прагне продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через Україну. Раніше міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Київ готовий до припинення транзиту з 2020 року.

Russische Präsident Vladimir Putin trifft mit ungarischem Ministerpräsident Viktor Orban

Угорщину не влаштовує постачання російського газу лише через Україну 30.10.2019

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив на потребі приєднання Будапешта до "Турецького потоку".

Реклама

Докладно

Новобранці Бундесверу, архівне фото

Німеччина приміряє на себе роль нового світового жандарма?

У Німеччині не всі згодні з намірами міністерки оборони підвищити роль Бундесверу на міжнародній арені.  

У Берліні Ілон Маск отримав премію Золоте кермо й оголосив про наміри спорудити в Німеччині свою фабрику

Завод Tesla під Берліном

Як Ілон Маск наелектризував Німеччину.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  