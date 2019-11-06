Польща вирішила не продовжувати контракт із "Газпромом"

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG у п'ятницю, 15 листопада повідомила російські компанії "Газпром" і "Газпром экспорт" про те, що припинить купувати в них газ після 31 грудня 2022 року за чинним контрактом. Згідно з підписаним в 1996 році так званим Ямальським контрактом, сторони зобов'язані заявити про наміри щодо подальшої співпраці за три роки до передбачуваного строку закінчення договору - 31 грудня 2019 року.

Президент PGNiG Пьотр Возняк заявив, що Польща за останні чотири роки вжила низку важливих кроків для диверсифікації джерел постачання природного газу. "Ми уклали довгострокові договори на постачання зрідженого природного газу та придбали права на розробку родовищ природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи щодо розширення системи газопроводів дає нам змогу припинити дію Ямальського контракту у встановлений раніше термін", - зазначив він, йдеться у повідомленні на сайті PGNiG.

Своєю чергою міністр фінансів та розвитку Польщі Єжи Квєцінський зазначив, що "Польща не хоче повністю відмовлятися від російського газу, однак хоче стати серйозним партнером, до якого ставляться як до рівного", цитує агентство новин dpa. За його словами, все буде залежати від фінансових умов. Польща платить одну з найвищих цін у світі за російський газ та не може собі дозволити робити так і далі, наголосив Квєцінський.

Зараз дві третини газу, що споживається Польщею, - близько 10 мільярдів кубометрів - постачається з Росії за Ямальським договором.