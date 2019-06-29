 Польща вважає недоречною присутність Путіна на заходах з нагоди роковин Другої світової війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Польща вважає недоречною присутність Путіна на заходах з нагоди роковин Другої світової війни

Згадувати початок агресії проти Польщі недоречно за участю лідера країни, яка здійснює військову агресію проти своїх сусідів, заявив польський віце-прем'єр Яцек Сасін.

Влада Польщі вважає недоречною присутність Путіна на заходах, присвячених початку Другої світової війни

Влада Польщі вважає недоречною присутність Путіна на заходах з нагоди роковин початку Другої світової війни

Влада Польщі вважає недоречною присутність президента РФ Володимира Путіна на заходах пам'яті з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, які пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року.

"Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні застосовує до своїх сусідів такі ж методи", - заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Яцек Сасін у четвер, 18 липня, в ефірі польської радіостанції Polskie Radio 24. Він наголосив, що Путін є "лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів".

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Варшава не включила Путіна до переліку запрошених на заходи, присвячені роковинам Другої світової війни. В адміністрації президента Польщі пояснили, що керувалися "сучасним", а не "історичним" контекстом. (19.03.2019)

У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії. (05.06.2019)

Водночас він зазначив, що на церемонію у Варшаві, ймовірно, приїде президент США Дональд Трамп. За словами Сасіна, інформація про те, що Трамп буде присутній на заході, поки не є офіційною. "Однак ми можемо з великою мірою впевненості сказати, що цей візит відбудеться", - додав польський політик.

Стосовно можливого візиту Анґели Меркель (Angela Merkel), Сасін заявив, що у Варшаві "оптимістичні у зв'язку з цим". За словами політика, запрошення вже надіслані широкому колу світових лідерів, і Польща очікує, що пам'ятні заходи з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни матимуть міжнародний масштаб.

У березні 2019 року стало відомо, що Польща не планує запрошувати Володимира Путіна на ці заходи. Тоді заступник голови канцелярії президента Польщі Павло Муха заявив, що запрошення з Варшави отримають тільки партнери по Євросоюзу і країни-члени програми "Східного партнерства". У відповідь на це представники російського МЗС заявили, що "з подивом сприйняли" таке рішення Варшави.

У листопаді 2018 року Путін був запрошений до Парижа на урочистості, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли німецький броненосець відкрив вогонь по польських укріпленнях на півострові Вестерплатте під Гданськом. 17 вересня армія Радянського Союзу окупувала східну частину Польщі. 

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    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


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