Польща вважає недоречною присутність Путіна на заходах з нагоди роковин Другої світової війни

Влада Польщі вважає недоречною присутність президента РФ Володимира Путіна на заходах пам'яті з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, які пройдуть у Варшаві у вересні 2019 року.
"Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні застосовує до своїх сусідів такі ж методи", - заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Яцек Сасін у четвер, 18 липня, в ефірі польської радіостанції Polskie Radio 24. Він наголосив, що Путін є "лідером країни, яка здійснює збройну агресію проти своїх сусідів".
Водночас він зазначив, що на церемонію у Варшаві, ймовірно, приїде президент США Дональд Трамп. За словами Сасіна, інформація про те, що Трамп буде присутній на заході, поки не є офіційною. "Однак ми можемо з великою мірою впевненості сказати, що цей візит відбудеться", - додав польський політик.
Стосовно можливого візиту Анґели Меркель (Angela Merkel), Сасін заявив, що у Варшаві "оптимістичні у зв'язку з цим". За словами політика, запрошення вже надіслані широкому колу світових лідерів, і Польща очікує, що пам'ятні заходи з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни матимуть міжнародний масштаб.
У березні 2019 року стало відомо, що Польща не планує запрошувати Володимира Путіна на ці заходи. Тоді заступник голови канцелярії президента Польщі Павло Муха заявив, що запрошення з Варшави отримають тільки партнери по Євросоюзу і країни-члени програми "Східного партнерства". У відповідь на це представники російського МЗС заявили, що "з подивом сприйняли" таке рішення Варшави.
У листопаді 2018 року Путін був запрошений до Парижа на урочистості, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли німецький броненосець відкрив вогонь по польських укріпленнях на півострові Вестерплатте під Гданськом. 17 вересня армія Радянського Союзу окупувала східну частину Польщі.
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Дорога в полон
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Новина дня
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Krupp: промисловий рушій війни в руїнах
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Виживання і після війни
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко