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Польський закон про Голокост

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про голокост".

У лютому 2018 року польський парламент - Сейм - ухвалив суперечливий закон "Про Інститут національної пам'яті". У пресі цей закон дістав назву польський "закон про Голокост". Закон передбачає покарання для тих, хто покладає на Польщу або польський народ відповідальність за злочини нацистського режиму під час Другої світової війни. Попри рішучий протест з боку Ізраїлю і США, закон було ухвалено обома палатами польського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польсько-ізраїльська заява як відповідь на суперечливий закон про Голокост

Польсько-ізраїльська заява як відповідь на суперечливий закон про Голокост 05.07.2018

Ізраїль та Польща на правах реклами оприлюднили спільну заяву в німецьких медіа. Ідеться про закон про Голокост, який раніше призвів до суперечки між обома державами.

У Польщі внесли зміни до закону про Голокост

У Польщі внесли зміни до "закону про Голокост" 27.06.2018

Нижня палата польського парламенту вилучила із закону про Інститут національної пам'яті, відомого як "закон про Голокост", норми про позбавлення волі за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв.
Група конгресменів США занепокоїлась антисемітизмом в Україні та Польщі

Група конгресменів США занепокоїлась антисемітизмом в Україні та Польщі 26.04.2018

Члени Конгресу США надіслали листа виконувачу обов'язків Держсекретаря США. Вони вважають, що в Польщі та Україні зростає антисемітизм і спроби "викривити Голокост".
У Польщі зростає загроза нової хвилі антисемітизму

У Польщі зростає загроза нової хвилі антисемітизму 14.03.2018

Тисячі євреїв були змушені покинути Польщу у 1968 році в зв'язку з антисемітською кампанією комуністичного режиму. Через 50 років "закон про Голокост" викликав нову хвилю антисемітизму.

Євреї скаржаться на зростання антисемітизму в Польщі (відео)

Євреї скаржаться на зростання антисемітизму в Польщі (відео) 08.03.2018

Польські євреї скаржаться, що кількість погроз на їхню адресу збільшується, а у ЗМІ Польщі ведеться активна антисемітська пропаганда. Особливо проблематичним вони вважають ухвалення суперечливого закону про Голокост.

Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018) 08.03.2018

Багато євреїв більше не почуваються у Польщі у безпеці. Кількість погроз на їхню адресу збільшується, ведеться активна антисемітська пропаганда. Усе це - на тлі ухвалення суперечливого закону про Голокост.
Аргентинську газету звинуватили в порушенні польського закону про Голокост

Аргентинську газету звинуватили в порушенні польського "закону про Голокост" 03.03.2018

Аргентинська газета Pagina 12 стала першою, кого звинуватили в порушенні суперечливого польського "закону про Голокост", що днями набув чинності. Звинувачення висунула неурядова організація "Польська ліга проти наклепу".
Антибандерівський закон: чого бояться польські євреї (відео)

"Антибандерівський" закон: чого бояться польські євреї (відео) 20.02.2018

Польський "антибандерівський" закон викликав обурення в Україні. Але й у самій Польщі ставлення до нього вельми неоднозначне. Дивіться репортаж DW з Варшави.

"Антибандерівський" закон у Польщі: ухвалили, не продумавши? (20.02.2018) 20.02.2018

Польський "антибандерівський" закон викликав обурення в Україні. Але й у самій Польщі ставлення до нього вельми неоднозначне. Дивіться репортаж DW з Варшави.
Польський закон про Голокост: суперечка загострюється

Польський закон про Голокост: суперечка загострюється 06.02.2018

Польський уряд, попри міжнародну критику, продовжує захищати новий закон і таким чином наражається на дипломатичну катастрофу. У самій Польщі – розкол, ліберальна опозиція вимагає від президента ветувати закон.