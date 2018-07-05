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У лютому 2018 року польський парламент - Сейм - ухвалив суперечливий закон "Про Інститут національної пам'яті". У пресі цей закон дістав назву польський "закон про Голокост". Закон передбачає покарання для тих, хто покладає на Польщу або польський народ відповідальність за злочини нацистського режиму під час Другої світової війни. Попри рішучий протест з боку Ізраїлю і США, закон було ухвалено обома палатами польського парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.