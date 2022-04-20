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Полк "Азов" – підрозділ особливого призначення Національної гвардії України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азов". Підрозділ особливого призначення Національної гвардії України "Азов" розпочав свою історію як добровольчий батальйон "Азов" у 2014 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На початку війни Росії проти України західні військові експерти недооцінювали боєздатність Збройних сил України і нині захоплюються професійністю та завзяттям української армії. Разом з тим вони вказують на прорахунки військового керівництва РФ і засуджують умисні обстріли цивільних цілей в Україні.
Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?