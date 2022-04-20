Полк "Азов"

"Кривавий пат": військові експерти про тактику Росії в Україні (23.03.2022)

На початку війни Росії проти України західні військові експерти недооцінювали боєздатність Збройних сил України і нині захоплюються професійністю та завзяттям української армії. Разом з тим вони вказують на прорахунки військового керівництва РФ і засуджують умисні обстріли цивільних цілей в Україні.