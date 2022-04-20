Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Полк "Азов"

Полк "Азов" – підрозділ особливого призначення Національної гвардії України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азов". Підрозділ особливого призначення Національної гвардії України "Азов" розпочав свою історію як добровольчий батальйон "Азов" у 2014 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як розгортатиметься битва за Донбас: оцінка західних військових експертів (20.04.2022) 20.04.2022

Битва за Донбас почалася. Як розгортатиметься наступ? І скільки ще битиметься "серце війни" Маріуполь? DW зібрала думки західних військових експертів.

Завод Азовсталь в Маріуполі майже знищений - полк Азов

Завод "Азовсталь" в Маріуполі майже знищений - полк "Азов" 19.04.2022

55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.

Маріуполь: "серце війни" продовжує битися (17.04.2022) 17.04.2022

Попри переможні заяви, Росії не вдається взяти Маріуполь під повний контроль. Журналісти вперше за довгий час зафільмували, як виглядають вулиці міста поблизу ММК ім. Ілліча.
Азов: Російські військові скинули невідому отруйну речовину на Маріуполь

"Азов": Російські військові скинули невідому отруйну речовину на Маріуполь 11.04.2022

47-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями понеділка, 11 квітня.
Аброськін: Дайте вивезти з Маріуполя дітей - і я здамся в полон

Аброськін: Дайте вивезти з Маріуполя дітей - і я здамся в полон 26.03.2022

Інтерв'ю DW із близьким до полку "Азов" українським генералом В'ячеславом Аброськіним, який запропонував здатися в полон російським військам в обмін на можливість врятувати дітей із блокадного Маріуполя.

"Кривавий пат": військові експерти про тактику Росії в Україні (23.03.2022) 23.03.2022

На початку війни Росії проти України західні військові експерти недооцінювали боєздатність Збройних сил України і нині захоплюються професійністю та завзяттям української армії. Разом з тим вони вказують на прорахунки військового керівництва РФ і засуджують умисні обстріли цивільних цілей в Україні.
Авіаатака на театр у Маріуполі: може йтися про сотні жертв

Авіаатака на театр у Маріуполі: може йтися про сотні жертв 17.03.2022

Армія РФ скинула надпотужну бомбу на драмтеатр в Маріуполі, попри величезні написи "діти" поруч з будівлею. Кількість жертв наразі невідома, повідомляється, що в укритті театру ховалися близько тисячі цивільних людей.

Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду

Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду 03.08.2021

Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?
Спадщина Авакова: що залишає після себе глава МВС України (відео)

Спадщина Авакова: що залишає після себе глава МВС України (відео) 14.07.2021

Арсен Аваков йде у відставку після семи з половиною років очолення МВС України. Роки його перебування на посаді були сповнені скандалами та низкою провалів реформи МВС. Яку спадщину він лишає - у матеріалі DW.

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021)

Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини

Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини 22.02.2021

Звіт про зв'язки німецьких неонацистів з ультраправими в Україні уряд ФРН надав на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Відповідь депутатів розчарувала.
У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб

У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб 14.03.2020

За даними поліції, грубих порушень під час Маршу патріотів зафіксовано не було. Залучені правоохоронці несли службу в медичних масках.
У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності

У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності 12.03.2020

Радника секретаря РНБО Сергія Сівоха штовхнули під час презентації Національної платформи примирення і єдності, 15 осіб затримано. У "Національному корпусі" заявили, що це зробили ветерани "Азова".
Британська поліція вилучила тризуб з посібника щодо екстремізму

Британська поліція вилучила тризуб з посібника щодо екстремізму 23.01.2020

Британська поліція вирішила прибрати український тризуб з посібника щодо протидії екстремізму. Цьому передували численні заклики українських дипломатів та звернення українців.
Лондон відреагував на критику віднесення тризуба до екстремістських символів

Лондон відреагував на критику віднесення тризуба до екстремістських символів 20.01.2020

В уряді Великобританії заявили, що усвідомлюють образу через включення поліцією країни українського тризуба до переліку екстремістських символів, і запевняють, що поважають офіційні символи України.
Інші статті