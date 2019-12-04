 Поки ″Нафтогаз″ і ″Газпром″ сперечаються, у Німеччині добудовують ″Північний потік-2″ і EUGAL (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.12.2019

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Економіка

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (відео)

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються про транзит газу, у Німеччині щосили будують сухопутне продовження "Північного потоку-2" - магістраль EUGAL, яка закріпить за ФРН роль головного транзитера російського газу.

Baustelle der Eugal-Pipeline (DW)

Будівництво сухопутного продовження "Північного потоку-2" - магістралі EUGAL - вже майже завершене

Балтійське узбережжя Німеччини, приморський курорт Любмін. Тут труби газопроводу "Північний потік-2" загальною довжиною 1200 кілометрів виходять на сушу, і газ із Росії закачується в європейську газотранспортну систему. Це новий маршрут із Сибіру до Західної Європи, який веде в обхід України. Тут російський газ закачуватиметься в новий трубопровід EUGAL і йтиме в бік Чехії, а звідти - до австрійського газового хабу Баумґартен. Протяжність наземної ділянки - 580 кілометрів, будівництво вже майже завершене. Дивіться репортаж DW:

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