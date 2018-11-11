Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії

Правопопулістська партія "Альтернативи для Німеччини" заявила, що виявила ще одну велику пожертву для свого місцевого відділку, яка надійшла з Бельгії. В АдН повідомили, що повернули гроші відправнику.
Скандал із фінансуванням передвиборчої кампанії правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) продовжується. Після того, як ЗМІ повідомили, що партія отримувала анонімні перекази зі Швейцарії, ввечері у середу, 14 листопада, у партії заявили про виявлення ще однієї пожертви з-за кордону - цього разу з Бельгії. Повідомляється, що 13 лютого 2017 року на рахунок відділення АдН у районі Бодензее надійшло 150 тисяч євро, передає агенція AFP. Сума була перерахована від компанії Stichting Identiteit Europa, яка, за даними АдН, ймовірно, є бельгійським фондом.
Платіж було оформлено як пожертву, повідомили в офісі АдН. І запевнили, що самі ухвалили рішення не приймати гроші, оскільки "не визначили ні ідентичності донора, ні безсумнівну мотивацію донорів". У АдН кажуть, що гроші повернули ще у травні, тому партія у той час не повідомила Бундестаг про цей переказ.
Нагадаємо, 14 листопада прокуратура міста Констанц (земля Баден-Вюртемберг) повідомила про намір відкрити провадження щодо співголови фракції партії АдН в Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel), яка обиралась саме від округу Бодензее, щодо анонімних пожертв зі Швейцарії. Прокуратура вже направила до Бундестагу клопотання про зняття з Вайдель депутатської недоторканності, що є передумовою для відкриття провадження. Рішення про зняття недоторканності з Вайдель має бути ухвалене до 16 листопада.
Скандал із фінансуванням правопопулістської політичної сили розпочався із розслідування німецьких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung. ЗМІ виявили, що у липні-вересні 2017 року від швейцарської фармацевтичної компанії на рахунки відділення АдН у районі Бодензее надійшло близько 130 тисяч євро. Метою переказу зазначалося "пожертвування на виборчу кампанію Аліс Вайдель". В якості аргументу на свій захист Вайдель зазначала, що гроші надійшли не особисто їй. У відділенні партії в районі Бодензее повідомили, що ще на початку року ініціювали повернення коштів, оскільки керівництво засумнівалося в правомірності їхнього отримання.
У Німеччині партії частково фінансуються з державного бюджету. Значну частину їхніх коштів становлять також членські внески та пожертви на виборчі кампанії. Фінансування партій з-поза меж ЄС заборонене. АдН загрожує штраф у трикратному розмірі від суми отриманої пожертви.