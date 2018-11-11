Пожертви для АдН: у партії розповіли про переказ з Бельгії

Скандал із фінансуванням передвиборчої кампанії правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) продовжується. Після того, як ЗМІ повідомили, що партія отримувала анонімні перекази зі Швейцарії, ввечері у середу, 14 листопада, у партії заявили про виявлення ще однієї пожертви з-за кордону - цього разу з Бельгії. Повідомляється, що 13 лютого 2017 року на рахунок відділення АдН у районі Бодензее надійшло 150 тисяч євро, передає агенція AFP. Сума була перерахована від компанії Stichting Identiteit Europa, яка, за даними АдН, ймовірно, є бельгійським фондом.

Платіж було оформлено як пожертву, повідомили в офісі АдН. І запевнили, що самі ухвалили рішення не приймати гроші, оскільки "не визначили ні ідентичності донора, ні безсумнівну мотивацію донорів". У АдН кажуть, що гроші повернули ще у травні, тому партія у той час не повідомила Бундестаг про цей переказ.

Нагадаємо, 14 листопада прокуратура міста Констанц (земля Баден-Вюртемберг) повідомила про намір відкрити провадження щодо співголови фракції партії АдН в Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel), яка обиралась саме від округу Бодензее, щодо анонімних пожертв зі Швейцарії. Прокуратура вже направила до Бундестагу клопотання про зняття з Вайдель депутатської недоторканності, що є передумовою для відкриття провадження. Рішення про зняття недоторканності з Вайдель має бути ухвалене до 16 листопада.

Скандал із фінансуванням правопопулістської політичної сили розпочався із розслідування німецьких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung. ЗМІ виявили, що у липні-вересні 2017 року від швейцарської фармацевтичної компанії на рахунки відділення АдН у районі Бодензее надійшло близько 130 тисяч євро. Метою переказу зазначалося "пожертвування на виборчу кампанію Аліс Вайдель". В якості аргументу на свій захист Вайдель зазначала, що гроші надійшли не особисто їй. У відділенні партії в районі Бодензее повідомили, що ще на початку року ініціювали повернення коштів, оскільки керівництво засумнівалося в правомірності їхнього отримання.

У Німеччині партії частково фінансуються з державного бюджету. Значну частину їхніх коштів становлять також членські внески та пожертви на виборчі кампанії. Фінансування партій з-поза меж ЄС заборонене. АдН загрожує штраф у трикратному розмірі від суми отриманої пожертви.