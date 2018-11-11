 Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура

Прокуратура міста Констанц вже передала Бундестагу клопотання про зняття зі співголови фракції "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності.

Прокуратура клопотала про зняття недоторканності з Вайдель

Прокуратура клопотала про зняття недоторканності з Вайдель

Прокуратура міста Констанц (земля Баден-Вюртемберг) зацікавилася справою анонімних пожертв зі Швейцарії  на передвиборчу кампанію правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У середу, 14 листопада, у правоохоронному відомстві повідомили про намір відкрити провадження щодо співголови фракції партії в Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel). Як зазначили у прокуратурі, існує початкова підозра через ймовірне порушенням закону про партії. Прокуратура вже направила до Бундестагу клопотання про зняття з Вайдель депутатської недоторканності, що є передумовою для відкриття провадження, повідомляє агентство dpa. Як стверджують правоохоронці, напередодні надійшла заява щодо Вайдель та кількох інших членів партійного відділення у районі Бодензее.

Рішення про зняття недоторканності з Вайдель має бути ухвалене упродовж 48 годин - термін, таким чином, збігає 16 листопада. 

DW.COM

Згідно з новим дослідженням, майже третину німецьких виборців можна назвати популістами. Але не всі вони готові голосувати за правопопулістську "Альтернативу для Німеччини". (03.10.2018)

130 тисяч євро для місцевого відділку правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" виявили німецькі ЗМІ. Після перевірки фінансовими відомствами, кошти повернули відправникові. (12.11.2018)

Скандал із фінансуванням правопопулістської політичної сили розпочався із розслідування німецьких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung. ЗМІ виявили, що у липні-вересні 2017 року від швейцарської фармацевтичної компанії на рахунки відділення АдН у районі Бодензее надійшло близько 130 тисяч євро. Саме з цього округу обралася до Бундестагу Вайдель. Метою переказу зазначалося "пожертвування на виборчу кампанію Аліс Вайдель". В якості аргументу на свій захист Вайдель зазначала, що гроші надійшли не особисто їй.

У відділенні партії в районі Бодензее повідомили, що ще на початку року ініціювали повернення коштів, оскільки керівництво засумнівалося в правомірності їхнього отримання. 

У Німеччині партії частково фінансуються з державного бюджету. Значну частину їхніх коштів становлять також членські внески та пожертви на виборчі кампанії. Фінансування партій з-поза меж ЄС заборонене. АдН загрожує штраф у трикратному розмірі від суми отриманої пожертви.  

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"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)

 

Аудіо й відео до теми

"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)  

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