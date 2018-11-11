Пожертва для АдН зі Швейцарії: справою зацікавилася прокуратура

Прокуратура міста Констанц (земля Баден-Вюртемберг) зацікавилася справою анонімних пожертв зі Швейцарії на передвиборчу кампанію правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У середу, 14 листопада, у правоохоронному відомстві повідомили про намір відкрити провадження щодо співголови фракції партії в Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel). Як зазначили у прокуратурі, існує початкова підозра через ймовірне порушенням закону про партії. Прокуратура вже направила до Бундестагу клопотання про зняття з Вайдель депутатської недоторканності, що є передумовою для відкриття провадження, повідомляє агентство dpa. Як стверджують правоохоронці, напередодні надійшла заява щодо Вайдель та кількох інших членів партійного відділення у районі Бодензее.

Рішення про зняття недоторканності з Вайдель має бути ухвалене упродовж 48 годин - термін, таким чином, збігає 16 листопада.

Скандал із фінансуванням правопопулістської політичної сили розпочався із розслідування німецьких WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung. ЗМІ виявили, що у липні-вересні 2017 року від швейцарської фармацевтичної компанії на рахунки відділення АдН у районі Бодензее надійшло близько 130 тисяч євро. Саме з цього округу обралася до Бундестагу Вайдель. Метою переказу зазначалося "пожертвування на виборчу кампанію Аліс Вайдель". В якості аргументу на свій захист Вайдель зазначала, що гроші надійшли не особисто їй.

У відділенні партії в районі Бодензее повідомили, що ще на початку року ініціювали повернення коштів, оскільки керівництво засумнівалося в правомірності їхнього отримання.

У Німеччині партії частково фінансуються з державного бюджету. Значну частину їхніх коштів становлять також членські внески та пожертви на виборчі кампанії. Фінансування партій з-поза меж ЄС заборонене. АдН загрожує штраф у трикратному розмірі від суми отриманої пожертви.