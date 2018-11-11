 Пожежі у Каліфорнії: кількість загиблих сягнула 48-ми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

Пожежі у Каліфорнії: кількість загиблих сягнула 48-ми

Ще чимало людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби прогнозують, що на подолання пожеж знадобиться ще три тижні.

Пожежник спостерігає за вогнем біля шосе у Каліфорнії

Пожежник спостерігає за вогнем біля шосе у Каліфорнії

Станом на вечір вівторка, 13 листопада, кількість загиблих внаслідок найбільш смертоносної пожежі у Каліфорнії, США, зросла до 48-ми осіб. Про це повідомляє місцева влада і зазначає, що протягом дня рятувальники знайшли ще шість тіл загиблих, передає dpa. 

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Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників. (12.11.2018)

Невелике місто Парадайс у штаті Каліфорнія було майже повністю зруйноване через потужну лісову пожежу. Місто було евакуйоване, влада закликала залишити свої домівки 27 тисяч людей. (09.11.2018)

Майже всі тіла загиблих були знайдені в районі містечка Парадайс, де вогонь знищив більше семи тисяч будинків. Реальне число загиблих може бути вищим, оскільки десятки людей вважаються зниклими безвісти. Розслідування причин катастрофи досі триває. Тим часом правоохоронці також вивчають повідомлення про випадки мародерства - щодо цього шість осіб уже заарештували.

Нинішні пожежі, які вирують у Каліфорнії з 8 листопада, спричинили найбільше число жертв за всю історію штату. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. При цьому побороти стихію поки не вдається: напередодні місцева влада припустила, що на стримання вогню може знадобитися три тижні. 

Пошук тіл загиблих у руїнах згорілого будинку

Пошук тіл загиблих у руїнах згорілого будинку

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