 Пожежі у Каліфорнії: кількість жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Пожежі у Каліфорнії: кількість жертв зростає

Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників.

Літак пожежників намагається погасити лісові пожежі у Малібу

Літак пожежників намагається погасити лісові пожежі у Малібу

Під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинула вже щонайменше 31 особа. Про це в неділю, 11 листопада, повідомила місцева влада. Найбільше жертв - у містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала 29 життів. Кількість жертв уже зрівнялася із найбільш смертоносною пожежею в історії Каліфорнії у 1933 році, зазначає агенція новин AFP.

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Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж. (09.11.2018)

Невелике місто Парадайс у штаті Каліфорнія було майже повністю зруйноване через потужну лісову пожежу. Місто було евакуйоване, влада закликала залишити свої домівки 27 тисяч людей. (09.11.2018)

"Виявлені рештки ще шістьох осіб", - повідомив місцевий шериф. Припускається, що кількість жертв ще збільшуватиметься, позаяк чимало людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежа уже знищила 45 тисяч гектарів лісу. Лише у Парадайсі згоріли понад 6400 будинків. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників, літаки та вертольоти.

Загалом в Каліфорнії понад 250 тисяч людей були змушені залишити свої будинки та рятуватися від пожежі, повідомила місцева влада. Станом на 11 листопада вогонь подолано лише на 25 відсотків, сильні вітри заважають роботі рятувальних служб.

Пожежі у Каліфорнії: будинок горить у Парадайсі, 8 листопада

Будинок горить у Парадайсі, 8 листопада

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