 Пожежі на Луганщині: одна з версій - обстріли з території ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Новини

Пожежі на Луганщині: одна з версій - обстріли з території ОРДЛО

Пожежі на Луганщині могли бути викликані обстрілами трасуючими боєприпасами з непідконтрольної території, заявили у Нацполіції України.

Через пожежі в Новойдарському районі Луганській області 5 людей загинули і 9 госпіталізовано

Через пожежі в Новойдарському районі Луганській області 5 людей загинули і 9 госпіталізовано

Національна поліція України розглядає влучення снарядів із непідконтрольної території як одну з версій пожежі в Луганській області. Про це у середу, 8 липня, повідомив голова національної поліції Ігор Клименко на засіданні Кабінету міністрів.

Клименко зазначив, що поліція розглядає три основні версії пожеж у Луганській області - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал, а також перевіряє четверту.

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"Більш того, ми також перевіряємо версію можливого влучення снарядів із території, непідконтрольної на сьогодні Україні. У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він, цитує агенція "Українські новини". За фактом пожеж Нацполіція відкрила справу за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Пожежа в Новоайдарському районі на Луганщині

Пожежа в Новоайдарському районі на Луганщині

Як повідомлялося, за останніми даними, через пожежу в Новойдарському районі Луганській області 5 людей загинули і 9 госпіталізовано. Вогнем знищено 23 житлових і 80 дачних будинків.

7 липня до гасіння пожежі були залучені два пожежних літака з Краматорська, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлено додаткові сили ДСНС із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. 

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Ліс у вогні

    6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Що відомо про причини катаклізму?

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


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