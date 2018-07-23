 Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до щонайменше 79 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до щонайменше 79

Кількість жертв масштабних лісових пожеж, що вирують у Греції, зросла до щонайменше 79. Влада заявила, що ситуація вже знаходиться під контролем.

Лісові пожежі у Греції тривають третій день

Лісові пожежі у Греції тривають третій день

Щонайменше 79 людей загинули через пожежі, що вирують поблизу Афін вже третій день, повідомила у середу, 25 липня, пожежна охорона країни. Травм зазнали не менше 187 осіб, у тому числі 23 дітей. Кількість зниклих осіб поки невідома.

Тим часом ситуація вже знаходиться під контролем, повідомила влада. Не стихає лише пожежа на схилі гори в 70 кілометрах від Афін, проінформував міністр цивільного захисту Нікос Тоскас, передає агенція dpa.

DW.COM

Рятувальники говорять про екстремально високий ризик подальших пожеж у Швеції. Євросоюз спрямував до країни рекордну кількість засобів для гасіння пожеж. Тепер і Греції просить ЄС про допомогу. (23.07.2018)

У курортному місті Рафіна на сході від столиці рятувальники та волонтери продовжують пошуки постраждалих у згорілих будинках. Там працюють близько 280 пожежників. Ще 200 пожежників борються із вогнем на заході від столиці.

У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагають команди з Кіпру, Румунії та Італії. Масштабна лісова пожежа стала найбільшою у Греції з 2007 року, коли в південному регіоні Пелопоннес загинуло близько 70 осіб.

Дивитись відео 01:28
Now live
01:28 хв

Літо-2018: Україна тоне від дощів, Західна Європа горить від спеки (24.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Літо-2018: Україна тоне від дощів, Західна Європа горить від спеки (24.07.2018)  

Також за темою

Griechenland Waldbrände | Kineta

Пожежі в Греції: кількість жертв перевищила 60 осіб 24.07.2018

Через масштабні пожежі, що вирують у Греції, загинуло вже понад 60 людей. Більше десяти осіб з понад 150 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Waldbrände in Italien - Susatal

Через лісові пожежі в Італії евакуювали близько тисячі людей 30.10.2017

Унаслідок сильних лісових пожеж на північному заході Італії було евакуйовано близько тисячі осіб. Серед евакуйованих майже 200 мешканців будинку для літніх людей.

Deutschland Meseberg - Angela Merkel und Emmanuel Macron im Meseberg Palast

Хто в ЄС допоможе Меркель запобігти розвалу уряду через біженців 20.06.2018

Щоб уникнути розвалу уряду ФРН, Меркель потрібно до початку липня знайти в рамках ЄС рішення проблеми біженців, яке влаштовує главу МВС Німеччини. Хто з європейських політиків її підтримає?

Докладно

Через страйк Ryanair на Європу чекає велика кількість скасувань і затримок рейсів

Що робити авіапасажирам при скасуванні рейсу

Що робити, якщо ваш рейс затримали або скасували у країнах ЄС? 

Сесилія Мальмстрьом заявила, що ЄС готовий запровадити нові мита на товари з США

ЄС готовий до мит на товари з США на 20 мільярдів доларів

ЄС запровадить штрафні мита на товари з США на 20 мільярдів доларів, якщо ті підвищать тарифи на європейські автомобілі. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  