Пожежі в Греції: кількість загиблих зросла до щонайменше 79

Щонайменше 79 людей загинули через пожежі, що вирують поблизу Афін вже третій день, повідомила у середу, 25 липня, пожежна охорона країни. Травм зазнали не менше 187 осіб, у тому числі 23 дітей. Кількість зниклих осіб поки невідома.

Тим часом ситуація вже знаходиться під контролем, повідомила влада. Не стихає лише пожежа на схилі гори в 70 кілометрах від Афін, проінформував міністр цивільного захисту Нікос Тоскас, передає агенція dpa.

У курортному місті Рафіна на сході від столиці рятувальники та волонтери продовжують пошуки постраждалих у згорілих будинках. Там працюють близько 280 пожежників. Ще 200 пожежників борються із вогнем на заході від столиці.

У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагають команди з Кіпру, Румунії та Італії. Масштабна лісова пожежа стала найбільшою у Греції з 2007 року, коли в південному регіоні Пелопоннес загинуло близько 70 осіб.