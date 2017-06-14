 Пожежа у поїзді в Пакистані: кількість жертв зросла до понад 70 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Пожежа у поїзді в Пакистані: кількість жертв зросла до понад 70 людей

Щонайменше 74 пасажири загинули та більше трьох десятків поранені внаслідок пожежі у поїзді в Пакистані. Причиною пожежі став вибух газового балону, який пасажири використовували для приготування сніданку.

Вагони потягу у Пакистані, які згоріли внаслідок вибуху газового балону

Вагони потягу у Пакистані, які згоріли внаслідок вибуху газового балону

Як мінімум 74 пасажири загинули та понад 30 людей дістали поранень внаслідок пожежі  у потязі в Пакистані у четвер, 31 жовтня, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцевих чиновників.

Поїзд їхав з південного міста Карачі до Лахора на сході країни. Під час його руху пасажири вирішили приготувати сніданок. Для цього вони використали газовий балон, який і вибухнув.

Внаслідок вибуху зайнялися щонайменше три вагони. Люди почали вистрибувати з них під час руху потяга на великій швидкості. Через це багато з них отримали додаткові травми.

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У французькому місті Руан з ночі четверга триває пожежа на хімічному заводі. Через це в місті зупинили громадський транспорт, а в довколишніх населених пунктах закрили дитячі садки та школи. (26.09.2019)

У цих трьох вагонах перебували близько 200 пасажирів. Зазначається, що тіла загиблих постраждали настільки сильно, що для їхньої ідентифікації знадобиться ДНК-дослідження.

За словами міністра залізничного транспорту країни Шейха Рашида Ахмеда, на даний момент слідчі з'ясовують, кому і за яких обставин вдалося пронести заборонене паливо на потяг. Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан також доручив знайти винних у катастрофі. У свою чергу, лідери опозиції вже закликали до відставки Шейха Рашида Ахмеда.

Як зазначає агенція, цього року у Пакистані зросла кількість аварій на залізниці. У липні пасажирський потяг на сході Пакистану врізався у вантажний вагон, припаркований на колії. Внаслідок цієї аварії загинули 23 людини.

Залізничні аварії поширені в Пакистані, де багато колій були прокладені британцями в колоніальні часи до 1947 року. З тих пір більшість з них не були модернізовані. 

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