Пожежа та сутички в таборі для біженців на острові Лесбос

У переповненому таборі для біженців на грецькому острові Лесбос виникли сутички. Цьому передувала пожежа в одній з частин табору. Вогонь спалахнув ввечері в неділю, 29 вересня, та знищив щонайменше вісім житлових контейнерів для мігрантів, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Унаслідок пожежі загинула жінка разом з її дитиною. Про причини виникнення вогню пожежники поки не повідомляють. Утім, з'явилася непідтверджена інформація, що контейнери підпалили самі мешканці табору.

Цей трагічний інцидент призвів до сутичок між натовпом розлючених мігрантів та поліцією й персоналом табору. Сотні войовничо налаштованих шукачів притулку - переважно молодь - кидали камінням в правоохоронців та намагалися прорватися до мігрантів, яких утримували в переобладнаних під табірну в'язницю контейнерах. Крім того, натовп протестувальників не давав підійти команді пожежників до осередку вогню й загасити пожежу.

На тлі подій у таборі уряд в Афінах розпорядився перекинути літаком на Лесбос спецзагін поліції. Ситуація в таборі залишається досить напруженою, повідомляють представники влади.

Минулого тижня уряд в Афінах розпорядився перевести понад 10 тисяч біженців, котрі перебувають у спеціальних таборах на грецьких островах, на материкову Грецію. Табори для шукачів притулку на грецьких островах переповнені, тож умови життя там часто є неприйнятними. Опівдні в Афінах має відбутися кризове засідання грецького уряду щодо ситуації на Лесбосі.

Останніми тижнями кількість шукачів притулку, які потрапляють на грецькі острови з Туреччини, суттєво зросла.