 Пожежа та сутички в таборі для біженців на острові Лесбос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Пожежа та сутички в таборі для біженців на острові Лесбос

У розташованому на грецькому острові Лесбос таборі для біженців виникла пожежа, в якій загинули жінка разом з її дитиною. Потім у таборі дійшло до сутичок між мігрантами та поліцією.

Табір для біженців на острові Лесбос

Після пожежі в таборі для біженців на острові Лесбос

У переповненому таборі для біженців на грецькому острові Лесбос виникли сутички. Цьому передувала пожежа в одній з частин табору. Вогонь спалахнув ввечері в неділю, 29 вересня, та знищив щонайменше вісім житлових контейнерів для мігрантів, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування, наголошують благодійні організації напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. (18.08.2019)

Туреччина мала б отримати більше коштів від ЄС на утримання сирійських біженців, вважає Реджеп Таїп Ердоган. Аби домогтися цього, країні, можливо, доведеться відкрити кордони у напрямку Європи, пригрозив він. (05.09.2019)

Унаслідок пожежі загинула жінка разом з її дитиною. Про причини виникнення вогню пожежники поки не повідомляють. Утім, з'явилася непідтверджена інформація, що контейнери підпалили самі мешканці табору. 

Цей трагічний інцидент призвів до сутичок між натовпом розлючених мігрантів та поліцією й персоналом табору. Сотні войовничо налаштованих шукачів притулку - переважно молодь - кидали камінням в правоохоронців та намагалися прорватися до мігрантів, яких утримували в переобладнаних під табірну в'язницю контейнерах. Крім того, натовп протестувальників не давав підійти команді пожежників до осередку вогню й загасити пожежу.

На тлі подій у таборі уряд в Афінах розпорядився перекинути літаком на Лесбос спецзагін поліції. Ситуація в таборі залишається досить напруженою, повідомляють представники влади.

Минулого тижня уряд в Афінах розпорядився перевести понад 10 тисяч біженців, котрі перебувають у спеціальних таборах на грецьких островах, на материкову Грецію. Табори для шукачів притулку на грецьких островах переповнені, тож умови життя там часто є неприйнятними. Опівдні в Афінах має відбутися кризове засідання грецького уряду щодо ситуації на Лесбосі.

Останніми тижнями кількість шукачів притулку, які потрапляють на грецькі острови з Туреччини, суттєво зросла.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

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