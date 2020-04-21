Пожежа на Луганщині: п'ятеро людей загинули, до гасіння залучили авіацію

Кількість загиблих унаслідок лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області зросла до п'яти осіб, повідомила ввечері у вівторок, 7 липня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Попередньо п'ятеро осіб загинули та дев'ятеро осіб госпіталізовані до лікарні", - зазначається в повідомленні на сайті ДСНС.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що у район пожежі направлено пожежну авіацію. "Вилетіли два пожежні літаки з Краматорська", - написав він у соцмережі Twitter.

За повідомленням ДСНС, лісова пожежа на площі близько 50 гектарів виникла 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництва. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району.

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовче озеро" та 45 житлових будинків у селі Смолянинове. У районі селищ Вовче та Смолянинове пожежа охопила близько 85 гектарів, триває евакуація місцевих жителів.

Також відбувається ліквідація пожежі неподалік села Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої становить близько 40 гектарів.

До гасіння пожежі залучили понад 300 співробітників ДСНС

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі в Новоайдарському районі, повідомляє пресслужба президента. Як зазначається у повідомленні, на виконання доручення Зеленського 7 липня до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.

Крім того, до місць займання направлено додаткові сили ДСНС із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучені близько 360 осіб і 85 одиниць техніки.