Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро ввечері у неділю, 2 вересня, виникла масштабна пожежа у Національному музеї Бразилії. Вогонь повністю охопив будівлю музею, ймовірно, знищивши понад 20 мільйонів експонатів, які у ньому зберігалися, повідомляє агенція Reuters.
Пожежа розпочалася після 19-ї години у неділю, вже після закриття музею для відвідувачів. Причина виникнення вогню поки невідома, про жертви також не повідомляється. У пожежній службі зазначили, що з вогнем борються 80 пожежників.
Вогонь у Національному музеї Бразилії знищив мільйони експонатів
Національний музей Бразилії був відкритий у 1818 році та є одним з найстаріших музеїв країни. Президент країни Мішел Темер заявив, що знищення вогнем музею є "неоціненною втратою для Бразилії". "Два століття роботи, досліджень та знань втрачені", - зауважив він.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей Барберіні, Потсдам
У центрі Потсдама щойно відкрився новий художній музей - "Музей Барберіні" (Museum Barberini). Вражає вже сама його будівля. Адже йдеться про колишній палац, який своєю назвою завдячує римському палаццо Барберіні. Постійна експозиція охоплює від старих майстрів до сучасного мистецтва. Виставку з нагоди відкриття музею присвятили пейзажам у творчості імпресіоністів.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей урбаністичного мистецтва, Берлін
Фасад майбутнього "Музею сучасного урбаністичного мистецтва" (Museum for Contemporary Urban Art) у Берліні вже розмальовано. Але зазирнути всередину будівлі в берлінському районі Шенеберег можна буде, починаючи тільки від вересня 2017-го року. В експозиції музею представлять понад 200 муралів. Тож роботи вистачить на всіх. Оформлення фасаду музейної будівлі вже зараз регулярно оновлюють.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Швейцарський музей фінансів, Цюрих
Як функціонує економіка? Якою є історія біржових торгів? Отримати відповіді на ці та подібні запитання незабаром можна буде в новому "Швейцарському музеї фінансів" (Schweizer Finanzmuseum) у Цюриху. Відкриття заплановане на червень 2017-го року. Експозиція музею містить найбільшу в світі колекцію історичних цінних паперів, яка раніше зберігалась в іншому швейцарському місті - Ольтен.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Світовий музей у Відні
Австрійці вирішили змінити концепцію віденського етнографічного музею. Восени 2017-го цей музей знову відкриється, але вже з іншою назвою - "Світовий музей у Відні" (Weltmuseum Wien). 14 залів знайомлять з матеріальною й духовною спадщиною Близького Сходу, Океанії, Північної Америки. Тут зберігається 200 тисяч етнографічних предметів, 100 тисяч історичних світлин та 146 тисяч друкованих видань.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей Ів Сен-Лорана, Париж
Моду не зовсім можна назвати мистецтвом, казав якось Ів Сен-Лоран (1936-2008), "але без митця вона існувати не може". Таке визначення стосується і особистої діяльності дизайнера. Він мав значний вплив на модну галузь і залишив для нащадків систематизований архів своєї творчості. У жовтні 2017 року відкриється відразу два музеї, де виставлятимуться колекції Ів Серн-Лорана, - у Парижі та Марракеші.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей Атлантико, Лансароте
Ще 2016-го року видання рясніли повідомленнями про скульптури на морському дні. Перші фото підводного музею справді вражають. Починаючи від січня 2017 року, "Музей Атлантико" (Museo Atlántico) офіційно відкрито для нирців. У Європі це - перша подібна експозиція, для якої британський митець Джейсон де Кер Тейлор створив понад 300 скульптурних фігур.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Життя вікінгів, Стокгольм
Про вікінгів складено чимало міфів, існує багато стереотипів. Аби ліквідувати прогалину в знаннях про цю групу людей у Стокгольмі вирішили створити музей "Життя вікінгів" (Vikingaliv). Відкриття заплановане на квітень 2017-го. Центральна складова концепції музею - 11-хвилинна подорож у часі: відвідувачам пропонується перенестися в 963-й рік і подивитися на тодішнє життя очима самих вікінгів.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей Другої світової війни, Гданськ
"Музей Другої світової війни" (Muzeum II Wojny Swiatowej) є для Польщі об'єктом престижу. Однак відкриття музею затягнулося через суперечку навколо тематичних акцентів. Уряд наполягає на героїчному змалюванні історії Польщі. Автори ж експозиції зробили наголос на негероїчному погляді, подаючи історію з точки зору передусім цивільного населення.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей сучасного мистецтва, Афіни
Перебудова будівлі колишньої броварні під музей сучасного мистецтва EMST відбувалась не без проблем. Брак фінансів та бюрократія далися взнаки. Музей частково відкрився в жовтні 2016-го року. Відтоді публіці пропонують окремі тематичні виставки. Постійна експозиція має стати доступною восени 2017-го року. Вона охопить грецьке й міжнародне мистецтво, починаючи від 1970-х років.
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Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись
Музей Вікторії та Альберта, Лондон
На завершення пропонуємо звернути увагу на Лондон. "Музей Вікторії та Альберта" (Victoria and Albert Museum) постане в новому оздобленні. У липні 2017-го року планується завершити перебудову його вхідної частини - це найвагоміші архітектурні зміни будівлі за понад 100 років. Крім того, буде зведена Галерея Сейнсбури. Вона матиме найбільшу у Великобританії виставкову площу - 1100 квадратних метрів.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Володимир Медяний