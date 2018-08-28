Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро ввечері у неділю, 2 вересня, виникла масштабна пожежа у Національному музеї Бразилії. Вогонь повністю охопив будівлю музею, ймовірно, знищивши понад 20 мільйонів експонатів, які у ньому зберігалися, повідомляє агенція Reuters.

Пожежа розпочалася після 19-ї години у неділю, вже після закриття музею для відвідувачів. Причина виникнення вогню поки невідома, про жертви також не повідомляється. У пожежній службі зазначили, що з вогнем борються 80 пожежників.

Вогонь у Національному музеї Бразилії знищив мільйони експонатів

Національний музей Бразилії був відкритий у 1818 році та є одним з найстаріших музеїв країни. Президент країни Мішел Темер заявив, що знищення вогнем музею є "неоціненною втратою для Бразилії". "Два століття роботи, досліджень та знань втрачені", - зауважив він.