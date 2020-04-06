Пожежа в Чорнобильській зоні: поліція вручила підозру чоловікові

Слідчий Іванківського відділення поліції за погодженням місцевої прокуратури повідомив про підозру 27-річному молодому чоловіку за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України через підпал лісів у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у середу, 8 квітня.

Співробітники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі. "Ним виявився раніше судимий 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він поблизу закинутої місцевої ферми задля забави в кількох місцях підпалив дикорослу траву", - розповіли у Нацполіції.

Внаслідок підпалу виникла неконтрольована пожежа на загальній площі 5 гектарів на території Котовського лісництва. А в атмосферу вивільнилися шкідливі хімічні сполуки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чоловіку. Триває слідство.

Нагадаємо, лісові пожежі в районі селища міського типу Поліське в зоні відчуження спалахнули 4 квітня. Спершу одну з пожеж на площі п'ять гектарів вдалося ліквідувати. Згодом пожежникам вдалося локалізувати ще кілька осередків вогню. Селище міського типу Поліське розташоване приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 7 годину ранку за київським часом у четвер, 9 квітня, на території зони відчуження та безумовного відселення тривають заходи з ліквідації пожеж. Всього до гасіння пожеж у зоні відчуження залучено 310 чоловік та 90 одиниць техніки, зазначається на сайті ДСНС.

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