 Пожежа в Парижі: кількість жертв зроста до десяти, розслідують підпал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Пожежа в Парижі: кількість жертв зроста до десяти, розслідують підпал

Правоохоронці у Парижі затримали жінку, яка мешкала у багатоповерхівці, де внаслідок пожежі загинули щонайменше десятеро людей.

Frankreich Brand in Paris (picture alliance/dpa/AP/Pariser Feuerwehr)

Внаслідок пожежі у багатоповерховому будинку в Парижі, яка спалахнула в ніч на вівторок, 5 лютого, загинули, за останніми даними, щонайменше десятеро людей. Ще 30 людей, у тому числі восьмеро пожежників, отримали травми, їм надають медичну допомогу, повідомляє агентство AFP. 

Прокуратура Парижа вранці у вівторок повідомила про затримання жінки, яка може бути причетною до пожежі. Правоохоронці розслідують версію підпалу з кримінальних мотивів. За повідомленнями, затримана жінка страждає на психічні розлади. Як стверджують мешканці будинку, пожежі передувала суперечка. 

У 16-у окрузі Парижа

У 16-у окрузі Парижа

Багатоповерхівка, в якій виникла пожежа, розташована в 16-му окрузі Парижа. Вогонь спалахнув на останніх поверхах будинку, зведеного у 1970-х роках. Пожежу вдалося загасити лише о 7-й ранку. Під час гасіння рятувальники евакуювали людей з восьмиповерхівки, а також прилеглих будинків.

Округ лежить на правому березі Сени, на заході столиці Франції. У цьому паризькому окрузі розташовані посольства близько 90 держав світу. Округ також відомий великою кількістю музеїв та популярних ресторанів. 

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