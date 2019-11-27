 Пожежа в Одесі: одна людина загинула, 26 осіб постраждали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Пожежа в Одесі: одна людина загинула, 26 осіб постраждали

Під час пожежі в одеському коледжі загинула 17-річна студентка, ще понад 20 людей отримали травми. Мер міста припустив, що загоряння сталося внаслідок використання електрообігрівачів.

Пожежник в Одесі (архівне фото)

Пожежник в Одесі (архівне фото)

Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в середу, 4 грудня, загинула 17-річна студентка. Окрім того, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, постраждали 26 осіб, із них 11 підлітків і сім працівників ДСНС.

За даними начальниці відділу з організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров'я Одеси Алли Колеєвої, було госпіталізовано 20 людей, у тому числі дев'ять неповнолітніх. Також у лікарнях перебувають шестеро пожежників. Двоє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

Раніше ЗМІ з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова повідомили, що під час пожежі загинула викладачка коледжу. Пізніше стало відомо, що вона вижила та перебуває у лікарні у важкому стані. За інформацією пресслужби міністерства освіти та науки, додатково уточнюється місце перебування двох студентів і трьох працівників бухгалтерії коледжу.

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Власника одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі загинули дев'ятеро людей, відпустили під домашній арешт. Він носитиме електронний браслет. (27.11.2019)

Власника одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі загинули дев'ятеро людей, затримали на 60 діб без права внесення застави. (20.08.2019)

Як повідомлялося, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалось евакуювати понад 40 людей. Пожежу ліквідували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. За словами Труханова, в коледжі не було опалення, і студенти та викладачі могли включити електрообігрівачі, що призвело до додаткового навантаження на електропроводку.

Дивитись відео 01:36

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