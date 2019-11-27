Пожежа в Одесі: одна людина загинула, 26 осіб постраждали

Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в середу, 4 грудня, загинула 17-річна студентка. Окрім того, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, постраждали 26 осіб, із них 11 підлітків і сім працівників ДСНС.

За даними начальниці відділу з організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров'я Одеси Алли Колеєвої, було госпіталізовано 20 людей, у тому числі дев'ять неповнолітніх. Також у лікарнях перебувають шестеро пожежників. Двоє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

Раніше ЗМІ з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова повідомили, що під час пожежі загинула викладачка коледжу. Пізніше стало відомо, що вона вижила та перебуває у лікарні у важкому стані. За інформацією пресслужби міністерства освіти та науки, додатково уточнюється місце перебування двох студентів і трьох працівників бухгалтерії коледжу.

Як повідомлялося, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалось евакуювати понад 40 людей. Пожежу ліквідували.

Співробітники Національної поліції почали розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поліція намагається встановити причину загоряння. За словами Труханова, в коледжі не було опалення, і студенти та викладачі могли включити електрообігрівачі, що призвело до додаткового навантаження на електропроводку.