Пожежа в Одеському коледжі: кількість загиблих збільшилась до 10

Кількість жертв внаслідок пожежі у коледжі в Одесі зросла до 10 людей. 8 грудня в Україні вшановують пам'ять загиблих.
Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на ранок неділі, 8 грудня, офіційно встановлено 10 загиблих, серед них один рятувальник. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За її даними, постраждали 30 людей, 9 з них перебувають у лікарнях. Кількість зниклих безвісти, з огляду на попередні повідомлення поліції, становить восьмеро осіб.
Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня Днем жалоби для вшанування пам'яті загиблих у пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це Зеленський у суботу, 7 грудня, повідомив у Facebook та підписав відповідний указ.
"Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України", - написав Зеленський у соцмережі.
Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.
За результатами проведених слідчих дій готуються повідомлення про підозри двом особам, кажуть у Нацполіції. Правоохоронці заявили також про виявлення ще двох тіл загиблих, у лікарні помер рятувальник. (07.12.2019)
Рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви пожежі в Одеському коледжі. Всього постраждала 31 людина, рятувальні роботи тривають. (07.12.2019)