Пожежа в Одеському коледжі: кількість загиблих збільшилась до 10

Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на ранок неділі, 8 грудня, офіційно встановлено 10 загиблих, серед них один рятувальник. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За її даними, постраждали 30 людей, 9 з них перебувають у лікарнях. Кількість зниклих безвісти, з огляду на попередні повідомлення поліції, становить восьмеро осіб.

Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня Днем жалоби для вшанування пам'яті загиблих у пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це Зеленський у суботу, 7 грудня, повідомив у Facebook та підписав відповідний указ.

"Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України", - написав Зеленський у соцмережі.

Нагадаємо, 4 грудня на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Її площа становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей. Пожежу локалізували.