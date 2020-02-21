 Події в Нових Санжарах є наслідком інформаційної війни - Гончарук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Події в Нових Санжарах є наслідком інформаційної війни - Гончарук

Нинішні безлади в Нових Санжарах спричинені в тому числі й інформаційною війною проти України, переконаний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук (архівне фото)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає події в Нових Санжарах, де протестувальники хотіли перешкодити евакуйованим з Китаю українцям та іноземним громадянам потрапити до санаторію, наслідком інформаційної війни. Про це він сказав у п'ятницю, 21 лютого, під час виступу в Верховній Раді, де звітував за роботу Кабінету Міністрів у 2019 році.

"На мою думку, вони (події в Нових Санжарах. - Ред.) є в тому числі наслідком інформаційної війни, що триває стосовно нашої країни і зсередини і ззовні", - сказав Гончарук, цитує інформагенція "Українські новини".

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Міністерка охорони здоров'я сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни. За її словами, при розміщенні евакуйованих були враховані всі стандарти ВООЗ. (20.02.2020)

Українцям, які прибули з Китаю і розміщені на карантин у селищі Нові Санжари Полтавської області, гарантована безпека, запевнив DW Олексій Гончарук. За словами прем'єра, влада була готова до провокацій. (21.02.2020)

Очільник українського уряду очікує, що провокації триватимуть і інформаційне поле і надалі будуть "розхитувати", щоб посіяти паніку, а в населення викликати недовіру до влади і розбрат. Гончарук вважає, що влада зробила все для того, щоб громадяни, як евакуйовані, так і ті, що перебувають в Україні, були в безпеці.

Він також запевнив, що влада готова реагувати на наявні виклики і що підстав для паніки немає. Полтавська область, на переконання Гончарука, є одним з найкращих регіонів України щодо медичної системи. Керівник Кабміну зазначив, що всі евакуйовані з Китаю громадяни розселені по номерах. Для них створено умови для епідеміологічної і фізичної безпеки.

За словами Гончарука, в питанні розміщення евакуйованих із китайського міста Уханя українців влада керувалася гарантуванням їхньої безпеки. "Перше, про що ми думали - це безпека людей, яких везтимуть, безпека людей, які проживатимуть на територіях навколо. Стосовно них могли статися провокації, спецоперації тощо. Тому ми навіть маршрут, яким ми їхатимемо, не могли розголошувати. Для цього ми збиралися і в режимі "для службового користування", фактично в таємному режимі, ухвалювали рішення на оперативному штабі. Абсолютно очевидно, що в таких умовах ми не можемо за тиждень, за два когось інформувати", - розповів депутатам керівник Кабміну, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Поліція відпустила більшість затриманих

Тим часом у Нацполіції України повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих унаслідок заворушень у Нових Санжарах. Про це "Українським Новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіціі в Полтавській області. За даними обласного ГУ Нацполіції, п'ятьох правоохоронців ушпиталено.

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