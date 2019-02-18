Подвійний теракт в Ідлібі: щонайменше 24 загиблих

У результаті подвійного теракту в сирійському місті Ідліб, що контролюється ісламістами, загинули як мінімум 24 людини. Вибухи пролунали в понеділок, 18 лютого. За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу до дотриманням прав людини, 16 загиблих - цивільні, з котрих четверо - діти, передає агенція новин dpa.

Повідомляється також про десятки поранених. За даними одного з активістів, на котрого посилається dpa, спочатку в місті підірвали начинений вибухівкою автомобіль. Другий вибух прогримів саме тоді, коли рятувальники намагалися надати першу допомогу постраждалим. У близькій до сирійської опозиції гуманітарній організації "Білі шоломи" підтвердили подвійний теракт.

Поки що невідомо, хто відповідальний за напад. Місто Ідліб контролюється близьким до терористичної організації "Аль-Каїда" ісламістським рухом "Хаят Тахрір аш-Шам".

Торік Росія, що виступає на боці сирійського уряду Башара Асада, та Туреччина, котра підтримує сирійських повстанців, домовилися про створення буферної зони навколо провінції Ідліб.