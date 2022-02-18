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Погода

Погода - короткотерміновий стан нижньої частини земної атмосфери.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "погода". Під погодою розуміють короткотерміновий стан нижньої частини атмосфери Землі. Характеризується низкою метеорологічних елементів - наприклад: температура, вітер, тиск, вологість, видимість тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Наслідки урагану Іленія в Німеччині (фотогалерея)

Наслідки урагану "Іленія" в Німеччині (фотогалерея) 18.02.2022

Потужний ураган "Іленія", який пронісся Німеччиною 16-17 лютого, спричинив загибель людей та руйнування. За ним прийшов наступний ураганний циклон - "Зейнеп".
Наслідки урагану Іленія в Німеччині

Наслідки урагану "Іленія" в Німеччині 18.02.2022

Потужний ураган "Іленія", який пронісся Німеччиною 16-17 лютого, спричинив загибель людей та руйнування. За ним прийшов наступний ураганний циклон - "Зейнеп".

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?

Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі? 17.08.2021

Актуальні наукові дослідження вказують на ослаблення циркуляції морських течій в Атлантичному океані. Це загрожує непередбачуваними наслідками для природи та людини, застерігають вчені.

Як швидко тануть льодовики Гренландії (02.08.2021) 02.08.2021

Через вкрай тепле літо гренландський льодовик стрімко тане. Щодня у Гренландії тане близько восьми мільярдів тонн льоду. Це вдвічі більше, ніж зазвичай улітку. Дивіться вражаючі кадри танення льодовиків у Гренландії!

Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів

Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів 31.07.2021

У Греції в минулі три дні реєстрували температуру до 43 градусів. Наступного тижня температура подекуди має зрости до 46 градусів.
Від Німеччини до Канади та Китаю - екстремальна погода у світі (фото)

Від Німеччини до Канади та Китаю - екстремальна погода у світі (фото) 27.07.2021

Останніми тижнями у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди - від Німеччини до Канади та Китаю. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення 27.07.2021

Від Німеччини до Канади та Китаю - в останні тижні у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

На півдні Африки фіксують рекордні морози

На півдні Африки фіксують рекордні морози 25.07.2021

Температура повітря в центральній частині ПАР опустилася майже до мінус десяти градусів. Це - історичний рекорд.
Повені в Німеччині - наслідки змін клімату

Повені в Німеччині - наслідки змін клімату 17.07.2021

Катастрофічні повені в деяких регіонах Західної Європи спричинили небачені руйнування і забрали понад 150 людських життів. На думку науковців, зміна клімату була однією з причин катастрофи.
Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування 16.07.2021

Не інакше як "природна катастрофа століття" називають у ФРН наслідки тривалих злив на заході країни. Десятки загиблих, знесені бурхливими потоками будинки, переповнені водосховища, що загрожують прорвати…
Негода в Німеччині: є загиблі й зниклі безвісти (15.07.2021)

Негода в Німеччині: є загиблі й зниклі безвісти (15.07.2021) 15.07.2021

Німеччина потерпає від рясних злив. Негода наробила багато шкоди, зруйновані або пошкоджені багато будинків, доріг та інших об'єктів інфраструктури. Є загиблі й зниклі безвісти.
Аномальна спека в Канаді (фоторепортаж)

Аномальна спека в Канаді (фоторепортаж) 02.07.2021

Канадці намагаються врятуватися від нестерпної спеки. Рекордні температури вже спричинили сплеск смертності, а дзвінки у службу 911 перевантажують поліцію.
Канада потерпає від рекордної спеки

Канада потерпає від рекордної спеки 02.07.2021

Канадці намагаються врятуватися від нестерпної спеки. Рекордні температури вже спричинили сплеск смертності, а дзвінки у службу 911 перевантажують поліцію.
Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі? Що каже наука 23.03.2021

З приходом весни люди дедалі більше часу проводять на свіжому повітрі. Чи не підвищує це ризик заразитися коронавірусом? І чи ефективно в цьому випадку захищають маски?
У низці штатів США оголосили надзвичайний стан через аномальні морози

У низці штатів США оголосили надзвичайний стан через аномальні морози 16.02.2021

Аномально холодна зимова погода призвела до проблем з енергопостачанням у Техасі та Орегоні. У семи штатах США оголосили надзвичайний стан.
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