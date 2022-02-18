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Погода - короткотерміновий стан нижньої частини земної атмосфери.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "погода". Під погодою розуміють короткотерміновий стан нижньої частини атмосфери Землі. Характеризується низкою метеорологічних елементів - наприклад: температура, вітер, тиск, вологість, видимість тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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