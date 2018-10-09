Повінь на Майорці: кількість жертв зросла до 12 осіб
Рятувальники знайшли ще два тіла загиблих унаслідок стихійного лиха на Майорці. Не виключено, що виявленні загиблі - німецькі громадяни.
Рятувально-пошукові роботи й досі тривають
Кількість жертв повені на іспанському острові Майорка у Середземному морі, згідно з останніми даними, збільшилися до 12 осіб. У четвер, 11 жовтня, рятувальники виявили ще два тіла загиблих, повідомила поліція острова в дописі в соціальній мережі Twitter.
Знайдені рятувальниками тіла чоловіка й жінки лежали неподалік від кинутого зниклою німецькою парою автомобіля. Тож, не виключено, що ці знайдені загиблі й є тими німецькими громадянами, котрі вважалися зниклими безвісти.
Принаймні, у поліції припускають, що це "можливо", про що заявив речник місцевих правоохоронців, на якого посилається агенція новин AFP. Утім, офіційних підтверджень щодо громадянства виявлених двох жертв катаклізму поки не було.
На даний момент тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено близько 800 осіб. Досі вважаються зниклими німецька пара та 5-річний хлопчик, повідомляє агенція новин dpa. Зникла дитина була в автомобілі разом зі своєю матір'ю, котра загинула під час повені.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня на Майорці випало понад 220 літрів опадів на квадратний метр. Це спричинило масштабну повінь, що місцями призвела до жертв та руйнувань.
Повінь на Рейні
Дюссельдорф потерпає, але не панікує
Найвищий показник рівня води у столиці землі Північний Рейн-Вестфалія зафіксували у ніч на вівторок, 9 січня, - 8,38 метра. Утім, мерія запевнила ще напередодні, що до повені місто підготувалось. Вже вранці у вівторок дюссельдорфці зітхнули з полегшенням - рівень води спав на два сантиметри.
Повінь на Рейні
"Паркуватись заборонено" однозначно
На цьому місці у Кельні паркуватись точно заборонено. В Кельні найвищих позначок рівень води сягнув пообіді у понеділок, 8 січня, - 8,78 метра. А вранці у вівторок він уже впав до 8,72 метра. Для порівняння - за стандартних погодних умов для цього сезону він становить близько 3,5 метра, критичними ж є 8,3 метра.
Повінь на Рейні
Кельнський собор - у безпеці
Попри те, що Кельнський собор розташований на березі Рейну, висока вода йому не загрожує. За словами археологині історичної пам'ятки, наразі ситуація некритична, адже собор розташований на високому пагорбі.
Повінь на Рейні
Прогулянка Рейном на кораблі - не найкраща ідея
За прогнозами, покращення погоди відбудеться найближчим часом і, відповідно, рівень води річках знизиться. А поки на Рейні у Бонні її рівень сягає 8,11 метра. Багато прогулянкових доріжок уздовж берега затоплені. Судноплавство на Рейні між Кобленцем і Дуйсбургом - а це десь 180 км - призупинили.
Повінь на Рейні
З висоти пташиного польоту
Унаслідок різкого підвищення рівня води в Рейні затоплені численні поля, виноградники і навіть автошляхи, що пролягають неподалік берегів Рейну. Втім, з часу останньої великої повені на Рейні у 1995 році у протипаводкові заходи вкладено понад 10 мільярдів євро. Нині можуть стримувати до 251 млн м³ води. До 2030 року вдасться стримувати до 535 млн м³ води, запевняють фахівці.
Повінь на Рейні
У човні - стародавніми вуличками
У воді опинилися не лише прибережні райони Рейну, а й Мозеля. Жителі Пюндерайха вже запаслися човнами, щоб не залишатися відрізаними від світу.
Повінь на Рейні
Прогулянка - лише плавом
А тут, у містечку Швайх на Мозелі, зазвичай - променад і прибережна вуличка. Однак у ці дні там можна прогулюватися лише плавом.
Повінь на Рейні
Лебеді замість авто
Жителі цієї вулички у Льойтесдорфі звикли бачити у вікно автомобілі, але останнім часом бачать лише лебедів. Їм нині пересуватись цими вулицями найбільш комфортно.