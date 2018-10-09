Повінь на Майорці: кількість жертв зросла до 12 осіб

Кількість жертв повені на іспанському острові Майорка у Середземному морі, згідно з останніми даними, збільшилися до 12 осіб. У четвер, 11 жовтня, рятувальники виявили ще два тіла загиблих, повідомила поліція острова в дописі в соціальній мережі Twitter.

Знайдені рятувальниками тіла чоловіка й жінки лежали неподалік від кинутого зниклою німецькою парою автомобіля. Тож, не виключено, що ці знайдені загиблі й є тими німецькими громадянами, котрі вважалися зниклими безвісти.

Принаймні, у поліції припускають, що це "можливо", про що заявив речник місцевих правоохоронців, на якого посилається агенція новин AFP. Утім, офіційних підтверджень щодо громадянства виявлених двох жертв катаклізму поки не було.

На даний момент тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено близько 800 осіб. Досі вважаються зниклими німецька пара та 5-річний хлопчик, повідомляє агенція новин dpa. Зникла дитина була в автомобілі разом зі своєю матір'ю, котра загинула під час повені.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня на Майорці випало понад 220 літрів опадів на квадратний метр. Це спричинило масштабну повінь, що місцями призвела до жертв та руйнувань.