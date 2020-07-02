Повінь на Західній Україні: уряд пропонує виділити два мільярди гривень

Український уряд пропонує Верховній Раді України виділити додаткові два мільярди гривень на ліквідацію наслідків паводку в західних областях України. Про це у четвер, 2 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

"Уряд пропонує додатково виділити два мільярди гривень з метою забезпечення фінансування заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобіганню виникненню інших надзвичайних ситуацій", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше уряд вирішив виділити 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней в західних областях України. Зокрема, передбачається виділення 480 мільйонів гривень для потреб Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней найбільше. Чернівецька та Закарпатська області отримають по 30 мільйонів гривень, Львівська - 10 мільйонів.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, повінь в п'яти західних областях стала однією з найбільш руйнівних в Україні за останні десятиріччя. Три особи загинуло, зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків.