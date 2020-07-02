Повінь на Західній Україні: уряд пропонує виділити два мільярди гривень

Кабінет міністрів України пропонує парламенту виділити ще два мільярди гривень на подолання наслідків стихії на Західній Україні. Раніше вже було надано 700 мільйонів гривень.
Український уряд пропонує Верховній Раді України виділити додаткові два мільярди гривень на ліквідацію наслідків паводку в західних областях України. Про це у четвер, 2 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
"Уряд пропонує додатково виділити два мільярди гривень з метою забезпечення фінансування заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобіганню виникненню інших надзвичайних ситуацій", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Раніше уряд вирішив виділити 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней в західних областях України. Зокрема, передбачається виділення 480 мільйонів гривень для потреб Івано-Франківської області, яка постраждала від повеней найбільше. Чернівецька та Закарпатська області отримають по 30 мільйонів гривень, Львівська - 10 мільйонів.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, повінь в п'яти західних областях стала однією з найбільш руйнівних в Україні за останні десятиріччя. Три особи загинуло, зруйновано десятки мостів та сотні кілометрів доріг, підтоплено тисячі будинків.