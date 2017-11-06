 Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 53 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Новини

Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 53 осіб

Через негоду зі своїх будинків були евакуйовані понад 173 тисяч осіб, які нині перебувають у притулках. Влада намагається запобігти розповсюдженню хвороб.

Внаслідок негоди затоплено багато районів

Внаслідок негоди затоплено багато районів

Кількість загиблих внаслідок сильної повені в Індонезії продовжує зростати. Станом на ранок суботи, 4 січня, підтверджена загибель 53 осіб. "Кількість загиблих зросла до 53 людей, одна людина вважається зниклою безвісти", - повідомив речник агентства з ліквідації наслідків катастроф Агус Вібово.

Через негоду залишити свої будинки були змушені понад 173 тисяч людей. Вони перебувають у тимчасових притулках, де відчувається нестача питної води та харчових продуктів. В деяких районах країни не ходять потяги та відключена електрика, щоб запобігти ударам струму.

Наслідки повені у місті Бекасі

Наслідки повені у місті Бекасі

Повінь стала наслідком потужної зливи, яка почалась в новорічну ніч та тривала понад 18 годин. Внаслідок негоди було затоплені столиця країни Джакарта та інші міста. За даними Агентства з метеорології, кліматології та геофізики, ця повінь стала найсильнішою з початку ведення спостережень в 1866 році. Очікується, що сильні дощі триватимуть до середини лютого, а пік опадів припаде на 11-15 січня.

Діти плавають на вулицях міста Тангеранг неподалік від Джакарти

Діти плавають на вулицях міста Тангеранг неподалік від Джакарти

Міністерство охорони здоров'я направило близько 11 тисяч медичних працівників та солдатів для розповсюдження ліків, засобів гігієни та харчових продуктів, намагаючись запобігти спалахам гепатиту А, лихоманки денге та інших хвороб. Влада країни планує здійснювати засів хмар реагентами, щоб запобігти новим сильним опадам у районах, які постраждали від повені.

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