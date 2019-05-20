Повстанці почали наступ у сирійській провінції Ідліб

Сирійські повстанці почали наступати на урядові війська у північно-західній провінції Ідліб. У зіткненнях могли уже могли загинути 21 службовець урядових військ та 14 повстанців, повідомляє агенція dpa з посиланням на опозиційне угрупування "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR) у четвер, 6 червня.

Водночас наступу повстанців перешкоджають сирійська та російська авіації.

Як повідомлялося, з квітня цього року війська сирійського правителя Башара Асада за підтримки своїх російських та іранських союзників розпочали інтенсивні бомбардування об'єктів сирійської опозиції в провінції Ідліб. У Дамаску запевняють, що таким чином ведуть боротьбу проти ісламістів, які домінують у деяких районах цієї непідконтрольної сирійському уряду провінції.

Натомість спостерігачі наводять численні факти потрапляння бомб та ракет в об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі лікарні.

Внаслідок бомбардувань армією Асада, щонайменше 300 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Іділібі, зазначали в ООН.

Пізніше американський президент Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування Ідлібу.

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