 Повстанці почали наступ у сирійській провінції Ідліб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Повстанці почали наступ у сирійській провінції Ідліб

Опозиційні до режиму Башара Асада групи почали наступати на урядові війська. У боях уже загинули понад 30 осіб.

Повстаннці почали наступати на армію Асада в Ідлібі

Повстаннці почали наступати на армію Асада в Ідлібі

Сирійські повстанці почали наступати на урядові війська у північно-західній провінції Ідліб. У зіткненнях могли уже могли загинути 21 службовець урядових військ та 14 повстанців, повідомляє агенція dpa з посиланням на опозиційне угрупування "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR) у четвер, 6 червня.

Водночас наступу повстанців перешкоджають сирійська та російська авіації.

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Ескалація збройного протистояння в сирійській провінції Ідліб призвела до стрімкого збільшення кількості біженців у цього регіоні. Не менш ніж 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки, кажуть у ООН. (04.06.2019)

Американський президент Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб. (03.06.2019)

Як повідомлялося, з квітня цього року війська сирійського правителя Башара Асада за підтримки своїх російських та іранських союзників розпочали інтенсивні бомбардування об'єктів сирійської опозиції в провінції Ідліб. У Дамаску запевняють, що таким чином ведуть боротьбу проти ісламістів, які домінують у деяких районах цієї непідконтрольної сирійському уряду провінції.

Натомість спостерігачі наводять численні факти потрапляння бомб та ракет в об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі лікарні.

Внаслідок бомбардувань армією Асада, щонайменше 300 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Іділібі, зазначали в ООН.

Пізніше американський президент Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування Ідлібу.

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