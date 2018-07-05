 Повстанці домовилися з росіянами про перемир′я на півдні Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Повстанці домовилися з росіянами про перемир'я на півдні Сирії

У сирійській провінції Дар'а повстанці домовилися з російськими військовими про припинення вогню. Вони поетапно складуть зброю та повинні визнати владу уряду або ж можуть залишити територію провінції.

Сирійські проурядові військові у провінції Дар'а

Сирійські проурядові військові у провінції Дар'а

Представники опозиційних до режиму Башара Асада збройних угруповань та російської армії домовилися про припинення боїв на південному заході Сирії у провінції Дар'а. Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомив речник повстанців, передає агенція Reuters. До цього кілька попередніх раундів переговорів про перемир'я провалилися.

Згідно з домовленостями, роззброєння повстанців відбуватиметься поетапно. У населених пунктах поблизу кордону з Йорданією мають бути розташовані сили російської військової поліції. Учасники переговорів з боку повстанців повідомили, що російські військові гарантували безпечне повернення до своїх помешкань цивільним, які втекли від бойових дій.

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З часу провалу чергового раунду переговорів про перемир'я, сирійські літаки завдали сотні авіаударів по провінції Дар'а на південному заході Сирії. (05.07.2018)

Повстанці, за домовленістю, можуть "врегулювати свій статус" з урядом президента Асада - у цьому разі вони після складання зброї мають визнати владу держави. Тим, хто не захоче цього зробити, дадуть можливість залишити провінцію та виїхати в райони на півночі країни, які контролює опозиція.

Тим часом проурядові сили захопили ще декілька сіл у провінції та досягли кордону. Сирійські державні ЗМІ повідомили, що вони взяли під свій контроль переходи на кордоні з Йорданією. 

Наступ сирійської армії в провінції Дар'а розпочався 19 червня. З того часу, за даними ООН, до 330 тисяч людей змушені були рятуватися втечею. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону із Йорданією. Уряд країни, де перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон.

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