Повернення 2-го флоту США, навчання НАТО на Балтиці і дзеркальна відповідь Росії

Коли НАТО проводить навчання у Балтійському морі, Росія завжди у полі зору. Після анексії Криму альянс дедалі активніше посилює свій східний фланг, пояснюючи це необхідністю захисту трьох країн Балтії і Польщі. Останніми роками у регіоні періодично виникають ситуації, коли літаки НАТО супроводжують російські військові літаки над Балтикою - і навпаки. Були і більш небезпечні ситуації, коли російські літаки пролітали поблизу американських кораблів. "Росія - балтійська держава, ми це поважаємо, - каже у бесіді з DW віце-адмірал і командувач 2-м флотом ВМС США Ендрю Льюїс. - Але Балтійське море і повітряний простір над ним - міжнародна територія. У нас є право користуватися ними відповідно до міжнародних норм".

Перша операція в Європі для відновленого флоту США

2-й флот США керує навчаннями НАТО Baltops, які стартували 9 червня і триватимуть до 21-го. Ці навчання проводяться уже понад 40 років. За даними НАТО, цього разу в них беруть участь 16 країн - членів альянсу, а також Швеція і Фінляндія. Загалом задіяно близько 8600 військовослужбовців, 50 кораблів, два підводні човни і близько 40 одиниць авіації. Найбільший корабель - іспанська вертольотоносець "Хуан Карлос I", флагман іспанських ВМС. Німецька преса звернула увагу на той факт, що це найбільший військовий корабель, який заходив у німецький порт Кіль за останні 30 років. До нього в 1989 році це був лінкор ВМС США "Айова".

Віце-адмірал Ендрю Льюїс (п)

Метою Baltops НАТО називає відпрацювання основних пунктів морських операцій - таких, як боротьба з мінами і підводними човнами, висадка десанту, навчання ППО і відображення атак "ворожих судів".

Масштаб навчань цього року можна порівняти з попередніми, але участь 2-го флоту США робить їх особливими. Цей флот діє у Північній Атлантиці і був відомий за часів "холодної війни", у тому числі під час Карибської кризи.

У 2011 році флот був розформований, зокрема тому, що адміністрація тодішнього президента США Барака Обами оцінювала небезпеку з боку Росії як незначну. У 2018 році флот був відновлений. У НАТО пояснюють, що це "відповідь на дедалі більшу морську активність Росії в Атлантиці". Baltops для 2-го флоту - перша операція у Європі після відновлення. "2-й флот був заснований повторно як реакція на зміни у глобальній обстановці у сфері безпеки, - каже командувач Ендрю Льюїс. - Це не пов'язано з однією країною". За його словами, у США і НАТО є "конкуренти на світовій арені, один з них - Росія, ще один - Китай".

Росія проводить навчальні стрільби по кораблях

Реакція Москви на Baltops сильно нагадує часи "холодної війни". Уже в понеділок, 10 червня, Балтійський флот РФ повідомив про свої навчання за участю корветів і малих ракетних кораблів. Коли у середу солдати п'ятьох країн НАТО відпрацьовували висадку десанту на естонському острові Сааремаа, російські ВМС провели у морі маневри зі знищення "ворожого" підводного човна, а у Калінінградській області - стрільби з берегових ракетних систем "Бал" і "Бастіон". Як сказано в офіційному повідомленні, "по загону кораблів умовного супротивника". Складається враження, що Росія не тільки уважно стежить за навчаннями НАТО, але відображає їх як у дзеркалі, проводячи власні. Щоправда, з російської сторони поки були задіяні набагато менші сили - близько семи кораблів.

За даними російської сторони, вже стався один інцидент у повітрі. Повідомлялося, що в понеділок російський винищувач Су-27 піднімався в повітря для перехоплення над Балтикою двох літаків-розвідників - ВПС США і Швеції. Командувач американським 2-м флотом Ендрю Льюїс не виключає, що між НАТО і Росією й можливі подібні "контакти" у Північній Атлантиці, але сподівається на "професійні дії" по обидва боки з вирішення таких ситуацій. "Ми розраховуємо на стримування і мирне співіснування", - говорить віце-адмірал.

Арктика у сфері інтересів 2-го флоту ВМС США

Очевидно, це стосується і Арктики - ще одного регіону зі сфери інтересів 2-го флоту ВМС США, у якому давно підсилює присутність Росія. За словами Льюїса, мета США - "якомога більше дізнатися про умови операцій в Арктиці", яку Сполучені Штати вважають своїм регіоном - "так само, як Росія і Норвегія". Як каже американський військовий, Вашингтон має намір домагатися того, щоб міжнародне морське право в Арктиці ніхто не оскаржував.