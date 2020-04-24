Повернення футболу: МОЗ дозволило матчі прем'єр-ліги і Кубка України

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило відновити матчі Української прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу і Кубка України з 30 травня. Про це Павелко написав у вівторок, 26 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який підтвердив, що міністерство охорони здоров'я дозволило проведення матчів УПЛ і Кубка України, починаючи з 30 травня", - написав він.

"Прошу членів виконкому УАФ підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня й затвердити календар змагань", - додав президент УАФ.

Матчі проходитимуть за умови дотримання протиепідемічних заходів

Згодом відбулося засідання виконкому УАФ із використанням засобів зв'язку, на якому члени органу погодили проведення матчів УПЛ та Кубка України. Матчі відбуватимуться за дотримання рекомендацій щодо протиепідемічних заходів, які раніше цього дня постановою затвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Серед заходів, зокрема: перебування на стадіоні одночасно не більше 200 осіб, які повинні бути не молодші 18-ти та не старші 60-ти років; організація тестування клубами членів команди, арбітрів, відеоасистентів кожні 14 днів; під час матчу не повинно бути скупчення людей; присутні на стадіоні, окрім футболістів, тренерів, арбітрів та коментаторів, повинні використовувати респіратори або захисні маски.

Матчі можна проводити лише у тих регіонах, де дозволено послаблення карантинних обмежень.

Виконком УАФ планує, що догравання чемпіонату УПЛ розпочнеться 30 травня, а останній тур пройде 19 липня.

12 травня УАФ заявила, що матчі Української прем'єр-ліги і Кубка України з футболу будуть проходити без глядачів через карантин, нагадує інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, у середині травня після двомісячної перерви через карантинні обмеження відновилися матчі німецької Бундесліги. Матчі проходять без глядачів.