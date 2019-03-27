 Повені в Ірані: загинуло щонайменше 30 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Повені в Ірані: загинуло щонайменше 30 осіб

Жертвами повеней в Ірані стали щонайменше 30 осіб. Ще 240 людей отримали травми.

Повінь в Ірані

Повінь в Ірані

Кількість загиблих від повеней в Ірані, які тривають останні кілька днів, зросла до щонайменше 30 осіб. Про це в середу, 27 березня, повідомив представник відомства судової медицини.

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За даними національного агентства з надзвичайних ситуацій, травми внаслідок стихійного лиха отримали 240 осіб. Понад 120 тисяч людей були змушені залишити свї домівки у затоплених районах.

Повінь збіглася в часі зі святкуванням Новрузу (перського нового року), тож чимало іранців перебували не за місцем постійного проживання. Поки що невідомо, скільки людей не можуть потрапити додому, оскільки деякі дороги та залізниці залишаються заблокованими, багато внутрішніх авіарейсів скасовано.

Уряд оголосив найвищий рівень надзвичайного стану у щонайменше 12 з 31 провінції країни, включно зі столицею Тегераном. Найбільшого удару стихія завдала по місту Шираз у провінції Фарс, де загинули 19 осіб.

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