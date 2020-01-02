 Повені в Індонезії: понад 40 загиблих та 400 000 евакуйованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

Повені в Індонезії: понад 40 загиблих та 400 000 евакуйованих

Кількість загиблих під час повеней у Індонезії збільшилась до понад 40 осіб, близько 400 тисяч людей евакуйовані.

Ці повені в столиці Індонезії Джакарті стали найбільшими з 2013 року

Ці повені в столиці Індонезії Джакарті стали найбільшими з 2013 року

Повені, що охопили регіон довкола столиці Індонезії Джакарти, призвели до загибелі щонайменше 43 осіб. Про це у п'ятницю, 3 січня, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Згідно з даними місцевої влади, близько 400 тисяч осіб евакуйовані і перебувають у тимчасових притулках, їхні домівки досі залишаються недоступними через затоплення. Також продовжується пошук зниклих безвісти.

Водночас повідомляється про те, що в деяких місцях рівень води почав поступово спадати, однак дороги у Джакарті та прилеглих містах залишаються вкритими сміттям та уламками будівель. Також поступово відновлюється електропостачання, яке було вимкнене з міркувань безпеки.

У деяких місцях у Джакарті та регіоні довкола столиці Інодонезії вода почала поступово спадати

У деяких місцях у Джакарті та регіоні довкола столиці Інодонезії вода почала поступово спадати

У перший день нового року регіоном прокотилася хвиля мусонів, що спричинили у Джакарті наймасштабніші з 2013 року повені. Внаслідок потужної зливи, що тривала понад 18 годин, були затоплені вулиці, будинки та транспортні мережі. Більшість людей загинули у місті Богор неподалік від столиці, деякі з них внаслідок ударів струму, повідомив представник Національного агентства з ліквідації наслідків катастроф. Люди намагались рятувались на дахах будівель чи за допомогою надувних човнів.

Нагадаємо, внаслідок повені та зсувів ґрунту в індонезійській провінції Папуа у березні 2019 року загинули і зникли безвісти більше сотні людей.

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